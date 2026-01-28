再駁斥「擋軍購換論壇」門票說 蕭旭岑：國民黨跟大陸交流需要門票？

中國國民黨副主席蕭旭岑、國家政策研究基金會副董事長李鴻源針對兩岸交流事項召開記者會。廖瑞祥攝



記者周志豪／台北報導

國民黨將重啟國共論壇，遭指是以擋軍購換得。國民黨副主席蕭旭岑今反嗆，國民黨跟大陸交流需要門票？雙方有九二共識、反對台獨共同政治基礎，從前主席連戰、朱立倫、洪秀柱、吳伯雄、馬英九去大陸，哪次用軍購當門票？

蕭旭岑說，雙方互動與交流是基於互信，去政治化是雙方智庫對接時有相都共識，到對岸與重要人士互動也是要持續累積互信，進行深度交流。

蕭旭岑批評，相關議題是一條龍操作非常可惡，由某國安人士透過特定媒體用假故事認知作戰，結果連兩天報導卻自相矛盾操作已成笑話；籲總統賴清德約束國安人士爪牙，請民進黨政府高抬貴手，不要破壞兩岸交流。

蕭旭岑認為，民進黨政府應該很緊張，害怕國民黨協助兩岸交流、協助台灣產業與民眾爭取到利益，才會發明這些荒腔走板的故事，國民黨已對相關報導提告，也希望謠言止於智者。

蕭旭岑說，軍購要嚴審，那是因為要幫民眾看緊荷包，但與兩岸交流是兩回事，事實會證明一切。

蕭旭岑也透露，為籌辦這次論壇，雙方磋商時間已經超過幾個月，都在縝密討論各項台灣兩岸關心的議題，絕對沒有政治性議題，讓民生、經濟、科技、防災等議題能藉由兩岸交流，讓台灣得到更多協助與回饋，這才是舉辦初衷。

