再駁AI泡沫說！輝達CFO：在手AI訂單達5,000億美元 不含OpenAI超級大單

[Newtalk新聞] AI晶片龍頭輝達（NVDA）財務長（CFO）克瑞斯（Colette Kress）周二（2 日）指出，預估在 2025—2026 年間，由 Blackwell 與 Vera Rubin 架構系統帶來的訂單總額已達 5,000 億美元，且公司與 OpenAI 之間規模達 1,000 億美元的合作案仍未正式敲定，雙方目前仍在協商細節。

也就是說，還未計入與 OpenAI 的任何新一輪合作，輝達光在手的 AI 需求就高達 5,000 億美元，其訂單能見度已足夠支撐該公司未來幾季成長。

輝達今年九月公布「投資意向書」，計劃投資 OpenAI最高規模約 1,000 億美元，並陸續提供對方數百萬個圖形處理器（GPU）、部署至少 10 GW 輝達系統來支援其新的 AI 基礎建設，該規模足以為超過 800 萬戶美國家庭供電。克瑞斯周二出席瑞銀（UBS）全球科技與人工智慧大會時表示，該投資方案目前仍在協商階段，尚未簽署最終協議。

目前，OpenAI 採購輝達的算力系統，仍以透過微軟（MSFT）、甲骨文（ORCL）等雲端合作夥伴間接下單為主，九月意向書規劃的「直接採購」模式尚未真正啟動。克瑞斯對此坦言，OpenAI「確實想改為直接採購」，但雙方仍在敲定最終條款。

這項被外界視為「史上最大 AI 基建專案」合作，在輝達澄清相關營收尚未被納入 5,000 億美元預估，顯示這筆超級大單要實質落地仍有變數。不過克瑞斯強調，OpenAI 正繼續沿著他們的道路前進，相信兩家公司的合作關係將長期持續。

而對於外界「AI 泡沫」與投資過熱的質疑，克瑞斯反駁指出，AI 領域並不存在泡沫，相反地，預計未來市場將發生重大轉型，預期至 2030 年，在對加速運算需求不斷增長的推動下，數據中心基礎設施規模可能達到 3－4 兆美元。新出貨的 AI 晶片多數正在用於擴展數據中心容量，而非替換現有硬件，預告仍由 AI 晶片採購驅動的淨需求強勁，該趨勢與輝達 2026 財年第三季的業績相符，該季度數據中心經營收入按年增長逾 1.5 倍，達 308 億美元。

輝達周二股價最終收漲 0.86% 至 181.46 美元，公司市值來到約 4.41 兆。

