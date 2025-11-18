再點名台灣搶走晶片生意 川普：這太可恥了

台美貿易談判尚未塵埃落定，美國總統川普（Donald Trump）17號再度點出，台灣在全球晶片供應鏈的關鍵角色，他形容美國讓台灣搶走晶片生意實在「太可恥了」，不過靠著他的關稅政策，晶片製造短時間有望全部回流美國。

晶片市場拱手給台灣 川普轟拜登政府愚蠢

川普17號在白宮受訪談到H-1B簽證政策，以晶片舉例美國不再製造晶片，再度提到台灣搶走美國晶片生意，他表示，現在幾乎100%晶片都在台灣生產，「這太可恥了，好消息是它們全部都要回來了。」還藉機砲轟前朝失能，愚蠢地將市場拱手讓給台灣，更稱如果過去有像自己這樣的總統，這種事就不會發生。

將奪回主導權 川普：晶片將全面回流美國

川普說，美國曾經掌握百分之百的晶片生意，現在全都跑到台灣和南韓，而且其中大多數都在台灣，但靠著他課徵關稅，才能讓美國的晶片產業再次偉大。他指出，因為自己祭出的關稅措施，晶片產業都要回美設廠，認為在很短的時間內，美國就有可能製造世界上大多數的晶片。

與某國重談貿易協議氣到飆罵 川普拒透露

媒體還問到，川普為什麼整場記者會聲音沙啞，他則回應是有國家想要重談貿易協議，讓他氣到飆罵，但拒絕透露是哪個國家。在地緣政治的壓力下，川普準備用關稅大刀重塑全球的晶片供應鏈，奪回晶片生產勢必成為未來幾年的關鍵戰略。

廣告 廣告

國際中心／陳毓麟 編撰 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

2025人型機器人元年！黃仁勳、馬斯克一致重壓 台廠迎契機

川普擬「普發2千美元」關稅分紅 美財長：須經過立法

福特號航母抵達拉美 委內瑞拉戰火一觸即發