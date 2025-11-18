再點名台灣「搶走晶片生意」川普：這很可恥、沒關稅美國早完蛋了

川普17日在白宮受訪時再度提到台灣對晶片產業的影響。 圖：翻攝白宮YouTube

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）過去曾多次抱怨台灣搶走美國晶片生意，他17日在白宮受訪時指稱，美國當年「愚蠢地」讓晶片製造外移，特別是將產業輸往台灣，導致如今幾乎100%的晶片都在台灣生產，這非常「可恥」，但靠著關稅政策，美國的晶片生產正在全面回流，如果沒有關稅「美國早就完蛋了。」

川普17日在白宮受訪時再度提到台灣對晶片產業的影響。他在訪問中被問到H-1B簽證問題時以晶片產業作為例子表示，美國多年來停止自行生產晶片，如今要重新拿回市場就必須「重新訓練自己的勞工」。美國本來掌握100%的晶片生意，卻在過去的政策下把產業讓出，他直呼：「我們把晶片輸給台灣，太愚蠢了」。

川普更明確點名「台灣現在做了幾乎100%的晶片」，他直呼：「這太丟臉了（It's so disgraceful）。」並強調，好消息是「晶片正在回到美國。」《晶片法案》（CHIPS Act）是「災難」，真正讓產業回美的是他主導的關稅政策，他宣稱：「關稅保護了我們的企業，不像晶片業當年那樣被掠奪。如果沒有關稅，美國早就完蛋了。」

川普聲稱，晶片製造商「全都承諾會回來」，因為不想負擔高額關稅而紛紛回美投資。在他看來，美國有可能在「非常短的期間內」奪回全球大多數的晶片市場，甚至生產世界上最多的晶片。美國晶片產業在過去「全數外移到台灣和南韓，而且大部分跑去台灣」，但未來情況將會反轉，他說：「我們接下來幾年會拿回很大一部分的晶片市場。」

