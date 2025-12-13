再點名賴清德就是朝野對立始作俑者 鄭麗文：我送一面鏡子給你？

鄭麗文（中）出席新北市黨慶活動，左起林德福、李乾龍、蔣根煌、劉和然。廖瑞祥攝



記者周志豪／台北報導

為化解憲政僵局，總統賴清德預定下週一上午邀政院、立院與考試院院長在總統府國政茶敘。國民黨主席鄭麗文下午說，建議賴靜下心來想想上任後為何有這麼多嚴重問題，若還不知道問題癥結在哪，「我送一面鏡子給你好了」。

鄭麗文批評，造成當前嚴重、嚴肅的憲政僵局的始作俑者就是賴清德，然後「你事後才說不然我們來喝茶，要討論什麼？這個時候談會不會太慢？」賴已錯過所有與在野黨溝通協調的關鍵時間。

鄭麗文舉例，財劃法已兩次修法，且都覆議遭否決，賴政府還可這樣無理取鬧、胡攪蠻纏、耍賴不服、帶頭違憲亂政，造成台灣施政僵局；連大罷免鬧也鬧過了，輸也輸得夠徹底了，還是一樣執迷不悟。

鄭麗文質疑，若財劃法修法等法案對賴政府來講窒礙難行，那為何這麼長的時間都不願誠懇溝通、理性對話，連一個行政院的版本都等不到，等到木已成舟才想要翻桌，缺乏誠意，難怪立法院長韓國瑜會婉拒。

鄭麗文批評，今天台灣民主憲政陷入如此僵局，台灣內部這麼嚴重的對立，整個國家機器無法順利運轉，難道不是賴清德造成的？賴現在為反對而反對、為杯葛而杯葛，完全不像是個當家的樣子。

