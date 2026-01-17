再一卸任立委級參選人 陳怡潔「馬年春聯」證實接棒父親選北市士北區議員

親民黨籍前立委陳怡潔本週發布馬年春聯文宣，也首度屬名「士林北投台北市議員參選人」身分。截自陳怡潔臉書



記者周志豪／台北報導

無黨籍前台北市議員陳政忠，前年7月17日因宏福案遭判刑定讞，議員身分遭解職。之後女兒、親民黨前立委陳怡潔接棒經營基層，地方解讀將參選今年底市議員選舉。陳怡潔本周發布馬年春聯文宣，也首度公開證實參選規劃。

而陳怡潔確定投入年底台北市議員（士林北投）選舉後，也將是繼民進黨前立委高嘉瑜（內湖南港）後，以及現任國民黨台北市議員秦慧珠後，今年第3個由立委轉戰台北市議員選舉的「前立委級」市議員參選人。

特別的是，近來再度翻紅的民進黨「恰吉」立委王世堅，2008年也曾在連任立委失利後，於2010年重新回鍋參選台北市議員（中山大同區）當選，並一路連任到2024年，才又回鍋參選立委，並順利重返國會。

年底台北市士林北投區市議員選舉藍營混戰，國民黨台北市黨部初步規劃，預計提名4+1席，目前現任黨籍議員有汪志冰、張斯綱、林杏兒、陳重文，其中陳因涉台智光案，是否爭取連任存在變數，預期新人有獨立初選空間。

目前有意爭取黨提名參選士北區市議員新人則有前市議員楊靜宇、前市議員林瑞圖之子林揚庭、台北花卉公司副董事長黃子哲與「地動刪瑤」召集人賴苡任，但其中林擬不參加初選。

除國民黨外，藍軍還有新黨籍現任市議員侯漢廷將競選連任。此外，過往也被歸為泛藍偏白陣營的陳政忠席次，陳怡潔也已勤跑基層多時，但卻始終未公開確認將接棒父親參選市議員，2024立委選舉期間，還出任親民黨發言人。

只不過隨著正式進入選舉年，陳怡潔13日在臉書公布馬年春聯，屬名抬頭已寫上「士林北投台北市議員參選人」，也等同正式宣布、證實，將接棒陳政忠參選台北市議員。

