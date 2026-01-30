再一波冷空氣報到！週末雨最大 最低溫探10度「凍到這天」

記者柯美儀／台北報導

週末降雨範圍大。（圖／氣象署提供）

週末變天！中央氣象署表示，明（31）日受鋒面通過及冷空氣南下影響，全台轉濕轉冷，影響時間自週六（31日）至下週二（3日）清晨。週六起中部以北、東半部及南部山區有局部短暫降雨，週日中部以北及東北部整天偏冷，其他地區早晚氣溫明顯下降，民眾外出需留意天氣變化。

氣象署表示，這波冷空氣強度介於東北季風與大陸冷氣團之間，週日到週二清晨，中部以北及宜蘭低溫約13至15度，南部、花東及澎湖約15至17度，金門、馬祖約10至11度。週日白天中部以北、宜花地區整天偏冷，北部高溫約15至16度，中部及花蓮18至20度，南部與台東仍可達20度以上；週二白天起冷空氣減弱，氣溫逐漸回升，但早晚仍偏涼。

一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨方面，氣象署指出，週末兩天降雨明顯，週六鋒面通過、週日華南雲系東移，水氣偏多，中部以北及宜蘭有較廣泛短暫雨，花東、恆春半島及南部山區亦有局部降雨，其餘地區多雲。下週一水氣仍多，北部、宜花及中部山區持續有局部短暫雨，中部、台東及南部山區則有零星降雨。

此外，氣象署表示，週六晚間至下週一中部以北、東北部及東部3000公尺以上高山有降雪機率，提醒行車、登山及高山農作留意霜害與安全。另預估下週六（7日）前後可能再有一波冷空氣南下，強度還不確定，仍待持續觀察。

