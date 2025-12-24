再一週就跨年 藍白還在假彈劾真亂台？綠：不如趕快審總預算

政治中心／劉宇鈞報導

再過一週就要跨年，明年度的中央政府總預算，立法院卻連審查都還沒開始。民進黨今（24）日表示，國民黨、民眾黨從九月到現在，始終以政治鬥爭當藉口，把總預算案封殺在程序委員會，籲藍白認清現實，乖乖審預算，別浪費時間做秀，假彈劾是救不了台灣的。

民進黨以「藍白假彈劾、真亂台，不如趕快審預算！」為題發文表示，再過一週就要跨年了，但明年度的中央政府總預算，立法院卻「連審查都還沒開始」，因為在野黨從九月到現在，始終以政治鬥爭做為藉口，把總預算案封殺在立法院程序委員會，不願意交付審查。

民進黨示警，如果明年1月1日總預算還是過不了，會發生什麼事？行政院主計總處的答案是：將有近3,000億元的新興、新增計畫，會全面卡關，無法推動！這些被迫停擺的計畫，牽動國家建設、社會福利、公共服務、行政運作等不同層面，時間只要一拖，影響就會一層一層擴大，權益受損的則會是所有人民。

民進黨指出，在這個審預算的重要時刻，國民黨和民眾黨卻只顧著「提案彈劾總統」，殊不知，這件事情藍白根本沒能力做到，只是在打假球。

民進黨提到，根據《憲法增修條文》第4條規定，彈劾總統首先需要「全體立法委員三分之二以上」決議，藍白兩黨完全達不到門檻；一樣根據《憲法增修條文》第4條，立法院的總統彈劾案，接著要送到司法院，交給大法官審理，但藍白現在最討厭的、不斷跳腳指責不該做出判決的，不就是由大法官組成的憲法法庭嗎？

民進黨強調，國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌等藍白立委大聲嚷嚷的「彈劾總統」，完完全全就是在打假球，而且還是浪費人民的納稅錢打假球、犧牲政府的預算打假球。假彈劾救不了台灣，拖預算傷的卻是整個國家，請藍白立委盡快認清現實，守好本分，乖乖審預算，別整天浪費時間做秀。

