再2天回暖！強烈大陸冷氣團達標 16縣市低溫警報「雲林激凍8.3度」

受到強烈大陸冷氣團影響，今（22）天清晨最低溫落在雲林古坑8.3度，中央氣象署也針對16縣市發布低溫特報，雖距離寒流仍有差距，但已達標「強烈大陸冷氣團」，北部今天仍是濕冷天氣，預計週六天氣才會好轉。

氣象署表示，今天清晨西半部及宜蘭低溫普遍是10至12度，花東則為14、15度，其中高雄以北、宜蘭及金、馬局部地區有10度左右或以下氣溫發生的機率，另外針對16縣市也發布低溫警報，其中苗栗以北、宜蘭、金門、馬祖更是有連續低溫的情況發生，苗栗以北及金、馬易有長時間的低溫，白天開始中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚寒冷。

廣告 廣告

溫度方面，氣象署預測白天北部及宜蘭高溫僅13至15度，花東約16至18度，中南部約20至21度；離島天氣，澎湖陰天14至16度，金門晴時多雲7至12度，馬祖多雲時陰6至10度。

16縣市低溫特報。圖／中央氣象署

降雨方面，由於環境水氣仍較多，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，氣象署發布大雨特報，桃園以北及宜蘭地區則有短暫雨，花蓮地區有局部短暫雨，竹苗、台東地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區雲量亦偏多；若低溫與水氣配合，3000公尺以上及北部、宜蘭2000公尺以上的高山可望有零星降雪。

東北風明顯偏強，台南以北、基隆北海岸、台東、恆春半島及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生；另外，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，沿海及空曠地區活動應注意安全。

1/22全台天氣預報。圖／中央氣象署

氣象專家吳德榮表示，這波冷空氣強度雖然距離「寒流」還有段距離，但已達標「強烈大陸冷氣團」，今天北台灣仍整天濕冷，明天開始轉多雲，東部則有短暫雨勢，中南部則為早晚冷、白天偏涼天氣，預計等到週六（24）全台天氣才會晴朗穩定，冷空氣減弱、氣溫回升，下週二（27）才再有冷空氣南下。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，22日強烈大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件良好，中南部位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

【參考資料】

氣象署：https://www.cwa.gov.tw/V8/C/

環境部：https://airtw.moenv.gov.tw/

責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

今晨雲林8.9度！冷氣團發威「這兩天最冷」 北部2000m高山有望下雪

「大寒」迎強烈大陸冷氣團！北部越晚越冷降至10度 3000m高山降雪

冷氣團再襲台！下週三至週五最寒冷 「北宜金馬」最低溫跌破10度