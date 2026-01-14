再3年退休！台電老員工遭電動鐵門夾死 家屬怒控：門撞到人就該停下

台電高雄左營二次變電所14日發生電鐵門夾死資深員工的憾事。（左營警分局提供）

台電成立滿80年，14日在高雄大寮舉辦年度技能競賽前夕，發生奪命意外。位於高雄左營區的台電高雄區處左營二次變電所，62歲、服務37年的張姓巡檢班長，清晨上班時疑遭電動鐵門夾胸，當場死亡。家屬悲痛控訴，質疑電動鐵門未設防夾、防撞機制，直言「應該要撞到人就停下來」。

事故發生在上午7時47分，變電所當時無人駐守，路過民眾發現張男受困報案。警消到場確認已明顯死亡，未送醫，最後以鑰匙開啟側門進入，才啟動開關打開鐵門。警方隨即封鎖現場，調閱監視器釐清事發經過。

電動鐵門為何會夾人？

初步了解，張男騎機車到變電所後，先由側邊小門進入，啟動電動鐵門準備將機車騎入。不料鐵門疑因紅外線感應而停止，開口寬度不足，他回頭操作開關時，鐵門卻開始關閉，疑似誤按關門鍵，來不及閃避遭夾擊致死。

防夾裝置是否早有問題？

張男的妻子與兒子趕抵現場後情緒潰堤，質疑台電月前疑似已有類似安全狀況，要求全面檢討電動鐵門的防夾設計與操作流程。對此，台電董事長曾文生表示，事故原因仍待調查釐清，將全力配合警方並協助家屬。台電高雄區處則回應，將全面檢視設備設置與作業程序，加強人員操作與安全管理，避免憾事重演。

