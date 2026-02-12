再4個月畢業！ 雙親栽培承接家業 機械加工國手命喪輪下

台中市 / 綜合報導

台中市烏日區，發生混凝土車輾壓雙載機車，造成23歲蘇姓雙胞胎兄弟一死一傷的悲劇，死者是騎機車的哥哥，據了解兄弟倆家裡開設工廠，家人有計畫栽培他們日後接手家族企業，哥哥還曾經代表國家參加國際技能競賽，獲得優勝，沒想到一場意外，讓正要起步的人生畫下句點。

比賽影片，這是2024年，代表我國參加國際技能競賽的中華台北代表隊，出賽的情況。蘇姓雙胞胎哥哥說：「這不僅是比賽，更是熱血與榮耀的交織。」其中銑床項目的選手，蘇姓雙胞胎哥哥，在比賽中獲得優勝，頒獎時爸爸媽媽開心上台和他一起合照。

頒獎典禮司儀說：「爸爸媽媽今天也來了，對不對，好，一起來慶祝。」哥哥獲獎後，也在總統府獲得賴清德總統接見，雙胞胎家裡開設工廠，父母親栽培他，要他日後接手家業，意外發生後，工廠雖然照常運作，但家屬低調不想再提傷心事。

記者VS.雙胞胎父母親友說：「(媽媽還在樓上)，對，應該不適合(談)吧。」雙胞胎兄弟就讀台中一所科技大學建教合作班，鄰居透露，兄弟倆學習認真，對鄰居也很客氣，得知他們出車禍，相當驚訝。

鄰居說：「他們的孩子很乖，這樣子，願意做那個(銑床工)，還能出國比賽，喔，聽到(噩耗)好難過。」昨(11)日下午，雙胞胎哥哥騎車載弟弟，和一輛預拌混凝土車發生碰撞，兄弟倆被捲進混凝土車後輪，弟弟左腳嚴重壓傷，哥哥頭部重創，當場死亡。

哥哥喜歡騎自行車運動，是個陽光男孩，他和弟弟平常在家裡機械工廠實習，假日到學校上課，兩人再4個月就要畢業，哥哥卻在生命即將發光發熱時，畫下句點，留給家人無限悲痛。

