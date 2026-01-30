再7分鐘車程可下匝道 司機將人丟包台64致悲劇

新北市 / 綜合報導

前途無量的政大高材生，因為搭了一趟多元計程車，卻就此喪命，但實際還原林姓運將當時的路線，其實他只要再往前開7分鐘的車程，就能下匝道，將人安全放在人行道上，卻選擇將人丟包在台64線上，引發悲劇，而叫車平台Bolt第一時間的聲明僅簡單提到「深感哀痛」，強調因還在調查，無法說明細節。遭政大老師及教授砲轟，叫車平台有安全責任缺失，應該出面道歉。

當時林姓運將就是將乘客溫姓男子，丟包在了台64線，西向27.5公里處，但實際還原他的整個路線，其實他只要再往前開7分鐘，就可以下匝道，將人放在人行道上

林姓運將所屬的，就是這個叫車平台Bolt，主打安全舒適又便利，這個平台來自歐洲2013成立，總部位於愛沙尼亞，2019年改名後，生意版圖越做越大，橫跨自行車租賃外送等業務。

Bolt去年九月，正式進軍台灣，標榜APP設計將乘客駕駛安全，列為首要任務，如今卻因駕駛丟包，害死政大優秀畢業生，實在諷刺，死者昔日師長也悲痛不已。

政大傳播學院特聘教授林日璇說：「我就看到一個年輕，充滿希望的靈魂，就這樣子消失了，我覺得非常的惋惜，我也很好奇說，這個叫車平台是怎樣來，承擔這樣的責任。」

但叫車平台，第一時間的聲明，卻只是寫道偵查階段，不便對外說明，引發輿論批評，今(30)日發出的最新聲明，才證實已經將肇事司機停權，表示平台沒有掌握行車紀錄器影像，影像資料由相關單位處理，無法進一步發表評論，強調道路安全是最重視的核心原則，還說我們的心與家屬與親友同在。

政大法律學系副教授劉宏恩說：「(叫車平台)進來4個月就發生這樣的事情，而且一開始還隱隱藏藏，不肯出面，還說不便說明，我覺得這是一個不太負責任的一個表現。」

政大職涯發展中心總監說：「我們有看到Bolt在新聞媒體說「深感哀悼」，哀悼什麼，我們不懂，哀悼什麼，我們需要的是他的道歉。」溫姓男子的師長，呼籲叫車平台出面道歉負起責任，網路也掀起抵制聲浪，畢竟司機丟包害死一條年輕性命，平台控管難辭其咎。

