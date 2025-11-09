再7天完工! 茄萣區運動公園興建中公廁被破壞

南部中心／綜合報導

高雄茄萣區運動公園興建中的公廁，原本再過一週就要完工，不過9日上午卻被發現遭嚴重破壞，超過10座的馬桶和小便斗都被砸爛，滿地都是碎片，警方獲報，已成專案小組，擴大調閱周邊監視器，全力追查嫌疑人。

再7天完工！茄萣運動公園興建中公廁被破壞 馬桶、洗手台體無完膚

不只公廁內被破壞，就連洗手台，也被打破缺角。（圖／民視新聞）

走進公廁，地面滿是碎紙，凌亂不堪，整排的小便斗，幾乎都被砸爛，陶瓷碎片散落滿地，附近民眾發現後，上網PO文，超級氣憤。附近居民表示，不太好啦，大家也都在等完工，你現在進來把它全部都弄壞，又要再等一段時間完工，而且這花的也是大家的錢、砸壞破壞，真的很沒有公德心、公共的東西，這就是大家全民，我們這裡茄萣人的東西，被人家打壞當然是地方上的損失。

廣告 廣告

再7天完工！茄萣運動公園興建中公廁被破壞 馬桶、洗手台體無完膚

警方獲報，立刻到場拉起封鎖線，並派出勘查小組，在公廁四周圍蒐證。（圖／民視新聞）

不只公廁內被破壞，就連洗手台，也被打破缺角，地點就在高雄茄萣區運動公園的公廁，原本再過一週就能完工啟用，卻被不明人士亂砸破壞。包商人員表示，連門才剛裝好，水有但是不能沖，就馬桶、門、小便斗幾乎都壞了，還有洗手台差不多都受傷了。警方獲報，也立刻到場拉起封鎖線，派出勘查小組，在公廁四周圍蒐證，由於公廁尚未完工，平時人煙稀少，附近居民說，多少會有複雜人士進出。附近居民表示，因為這裡可能比較偏僻，所以有時候就有一些比較複雜的人在這裡，我這個大哥說，會不會是有人想收小費。高雄市警察局湖內分局偵查隊隊長歐承鑫表示，湖內分局立即組成專案小組展開調查，並分組分工調閱監視器，積極追查可疑人車。警方已針對公園以及周邊，加強巡邏人力，要來全力追查到底是誰下的手。

原文出處：再7天完工！茄萣運動公園興建中公廁被破壞 馬桶、洗手台體無完膚

更多民視新聞報導

新竹十八尖山公廁多間故障逾月 市府允改善

議員籲桃市府完善公園垃圾桶及公廁 曝1招可避免民眾亂丟家戶垃圾

空勤海難救援成功！高雄外海貨輪擱淺 6船員全獲救

