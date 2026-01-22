再PO搜索票內容！陳佩琪喊「我實在有夠衰尾」：賴清德基金會更精彩百倍

記者楊士誼／台北報導

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪先前貼出廉政署人員個資，更稱是偷看柯的電腦找的資料，引起爭論。陳佩琪今（22）日貼出搜索票內容，稱「怎麼不去查賴清德德的基金會，一定更精彩百倍」。她更直呼「我實在是有夠衰尾的」，自己不知為何在市府便當會後數日存錢給小孩，她也表示，調查局稱自己給子女的資金無可疑，「真的是有夠可怕的，民進黨為了不失去政權，果然活成228時代的國民黨」。

陳佩琪稱，柯文哲常說他最佩服監委蘇麗瓊，但為了打死柯文哲，搖身一變成為都計專家，寫了數百頁的都計法給北檢，目的就是要把她的前老闆柯文哲和前同事、前下屬打成階下囚。她表示，搜索票上有一段寫「檢察官指揮偵辦5案經查證後，始獲悉上開涉嫌人犯情。本件相關事證整理臚列如後」，而表格和他們有關的就一個，左欄是證據名稱，寫著「眾望基金會資金彙整表」，右邊是待證事實，欄內寫著「證明犯嫌柯文哲主導成立之眾望基金會，自111年11月起，陸續有首X建設、X泰建設相關公司，以捐贈名義匯入500萬元、450萬元之事實」。

陳佩琪批，為了這個就把柯文哲關一年？怎麼不去查賴清德德的基金會，一定更精彩百倍。她也貼出搜索票上另一欄「搜索之必要性與合理性」，當中指出「發現犯嫌柯文哲、陳佩琪除清償原住所房屋抵押貸款2, 000萬元外，渠等金融帳戶自109年3月18日起至卸任後113年5月17日止，存有來源不明現金697萬元，另於113年6月25日未向銀行貸款，以自有資金4, 300萬元購入臺北市中正區林森南路XX房屋」。

搜索票內文續指，「而該棟房屋為X業股份有限公司所在地，該公司股東李X鐸，為犯嫌沈慶京之好友，往來密切，不無透過此房，以XX公司向犯嫌柯文哲承租，使犯嫌柯文哲得獲有來自犯嫌沈慶京之款項。另參以其夫妻年收入約546萬餘元，上開現金存款、購屋資金等情，與其收入顯不相當。為瞭解犯嫌柯文哲犯罪全貌…認有必要搜索其辦公室及住處」。

陳佩琪直呼「我實在是有夠衰尾的」，108年底醫院獎勵金、年終和考績獎金入帳，她按習慣，提錢等到小孩投資帳戶快沒錢就存給小孩，而市府109年3月10日開便當會，自己不知為何在109年3月18日跑去存錢給小孩，且為顯公平，是三個小孩的帳戶都給。所有的存摺都在檢察官手上，「有沒有提錢和存入不符的地方，相信你們都view過好幾遍了」。

陳佩琪也列出一段調查局於2024年10月8日回覆給北檢的函文，當中稱「柯文哲及其子女名下帳戶交易人主係柯文哲配偶陳佩琪，子女名下帳戶多為投資基金及股票用途，與本案政治獻金或相關廠商尚無可疑資金往來關係」。她表示，看了這些終於知道李師科案中被冤枉的王迎先為什麼跳河自殺，「真的是有夠可怕的，民進黨為了不失去政權，果然把自己活成228時代的國民黨了」。

