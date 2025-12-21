冏星人「煙霧彈避難圖卡」遭打臉 粉專：恐致呼吸道傷害

因煙霧彈特性，若照冏星人指示伏低避難，恐致呼吸道傷害。圖為張文19日在北捷台北車站做案畫面。（翻攝畫面）

27歲男子張文19日在北捷台北車站及中山商圈，除丟擲煙霧彈更持刀行兇，犯案後墜樓身亡，連同張嫌本人共造成4死，引社會恐慌。但網紅「冏星人」竟宣稱因為煙向上竄，建議民眾遇煙霧彈採低姿勢移動，被粉專列舉煙霧彈的特性打臉，若伏低恐受到呼吸道傷害。

11萬追蹤的粉專「一百五」20日發文提到，針對張文事件，網紅「冏星人」表示，看到歹徒持刀慢慢走向人群還不警惕，「真是太滑稽了」。

一百五指出，除了認為詼諧有趣外，冏星人也透過AI生成防恐襲懶人包圖卡，教導大眾遇到煙霧彈要「低姿勢移動」，因為「煙霧向上」。

「注意AI錯假逃生資訊！」一百五質疑，一般火災產生高溫熱對流，煙霧氣溫度高、密度輕，因此向上竄。但煙霧彈初衷為遮蔽地面行動、標示目標，以化學反應產生懸浮微粒，濃煙重力沉降緊貼地面堆積。一百五直言，若聽信冏星人AI懶人包，以蹲低甚至趴地等「低姿態」，一頭竄進煙霧核心區，若吸入高濃度可能急性呼吸道傷害或化學性肺炎。

一百五揭示，依據國際醫師人權組織（PHR）指引，遇催淚彈或其他化學煙霧，應：盡速遠離、尋找高處，離地愈近、濃度愈高。用走的。跑步使呼吸更急促、吸入更多，盡量保持呼吸平順。若眼睛灼熱模糊，立即清水沖洗10至15分鐘；勿觸眼鼻口。無證據顯示小蘇打或牛奶比喝水好；使用濕紙巾可能增加刺激。自身無影響，可助人移置乾淨通風處。切勿嘗試移除彈體，或會增加進一步傷害。

網友表示「不聽她的胡說極大可能沒事，聽了照做肯定出事」、「相信一個遠在國外不當兵的講軍事，跟得癌症後相信乩童一樣有意義」。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

