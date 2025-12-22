冏星人Po「煙霧彈避難圖卡」！他曝傷害更大

▲台北市傳出鬧區隨機持刀攻擊案，造成4死11傷，全國民眾擔心模仿效應，甚至不敢出門。（圖／記者林子翔攝）

[NOWnews今日新聞] 台北市傳出鬧區隨機持刀攻擊案，造成4死11傷，全國民眾擔心模仿效應，甚至不敢出門。對此，網紅「冏星人」第一時間Po出自舊圖卡，宣稱因為煙向上竄，建議民眾遇煙霧彈採低姿勢移動，被粉專「一百五」狠打臉，該粉專表示，依照煙霧彈的特性，若伏低反而恐讓呼吸道受到傷害。

27歲男子張文19日在北捷台北車站及中山商圈，除丟擲煙霧彈更持刀行兇，犯案後墜樓身亡，連同張嫌本人共造成4死，震驚社會。針對冏星人發出的自救圖卡，粉專一百五直呼，「注意AI錯假逃生資訊！」

一百五質疑，一般火災產生高溫熱對流，煙霧氣溫度高、密度輕，因此向上竄，但煙霧彈初衷為遮蔽地面行動、標示目標，以化學反應產生懸浮微粒，濃煙重力沉降緊貼地面堆積。

一百五直言，若聽信冏星人AI懶人包，以蹲低甚至趴地等「低姿態」，一頭竄進煙霧核心區，可能導致急性呼吸道傷害或化學性肺炎。

一百五指出，依據國際醫師人權組織（PHR）指引，遇催淚彈或其他化學煙霧，應「盡速遠離、尋找高處，離地愈近、濃度愈高」；應用走的、盡量保持呼吸平順，因為跑步使呼吸更急促、吸入更多。

一百五續指，若眼睛灼熱模糊，應立即清水沖洗10至15分鐘，勿觸眼鼻口；無證據顯示小蘇打或牛奶比喝水好；使用濕紙巾可能增加刺激。若自身無影響，可助人移置乾淨通風處，切勿嘗試移除彈體，會進一步增加傷害。

