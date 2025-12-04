冒充園長辦入編詐逾6300萬台幣 90後女設局包養男模租豪宅

涉案人黃某曾以「園長」身分活動，對外宣稱可協助轉學、入編等「內部安排」。（圖／翻攝自揚子晚報）

大陸江蘇鎮江揚中市一名90後女子黃某，近年以「幼兒園園長」及「人力資源公司負責人」的身分為掩護，對外聲稱可代辦子女轉學、協助入編及保住公職等事項，藉此從2020年10月至2024年4月間共詐騙10人，涉案金額高達1451萬餘元人民幣（約新台幣6384萬元）。

根據《揚子晚報》報導，調查顯示，黃某在經營幼兒園期間迷上奢華生活，積欠債務超過200萬元人民幣（約新台幣880萬元）。之後，她開設人力資源公司，開始與同夥合作行騙。她們分別假扮為「秦主任」「毛主任」等虛構角色，謊稱有「內部管道」可協助辦理轉學、入編及調動工作，並以偽造的聘用合同與任職文件為證，誘使被害人交付大筆金錢。

其中一名被害人程某為替女兒轉學及自己入編，損失金額超過100萬元人民幣（約新台幣440萬元）；另一名被害人陳某則為保住原有公職，並謀求「安排新單位」，遭詐金額達804萬餘元人民幣（約新台幣3537萬元）。除此之外，還有多名受害人因試圖進入教師編制或其他體制內職位而受騙。

所得贓款並未用於正當用途，黃某將資金投入租賃豪車豪宅、購買名牌奢侈品，甚至包養男模，生活極度鋪張揮霍。另經檢方查明，黃某名下的人力資源公司以虛構資金方式操作帳務，騙取驗資報告，並非法取得勞務派遣經營許可，涉嫌虛報註冊資本罪。

12月2日，揚中市檢察院指出，黃某因涉及詐欺罪及虛報註冊資本罪，最終被數罪併罰，判處有期徒刑十三年三個月，並處罰金112萬元人民幣（約新台幣492萬元），其同夥毛某、征某亦因詐欺罪分別被判刑，同時督促黃某退還贓款50餘萬元人民幣（約新台幣220萬元）。

