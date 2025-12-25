冒充李多慧吸10萬讚！隔天「突然開始賣蘋果」 詐騙帳號遭檢舉下架

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

韓國啦啦隊女神李多慧來台發展近3年，在台灣累積高人氣，沒想到近日卻成了詐騙集團鎖定的對象。有不肖人士假冒李多慧身分，盜用她的照片與貼文吸引粉絲關注，隔天隨即開始販售水果，疑似已有不少人受騙，引發網友不滿。

李多慧來台發展近3年，在台灣累積高人氣，沒想到近日卻成了詐騙集團鎖定的對象。（圖／李多慧IG）

近日有人盜用李多慧頭貼，在Threads上設立新的帳號「@dayamihg587」，並轉貼李多慧今年9月曾發布的貼文「媽媽我們就乾脆住在台灣吧！」成功吸引數十萬次瀏覽與上萬次按讚。期間也有眼尖的網友察覺異狀，留言提醒大家是假帳號，勿追蹤、不要上當。沒想到隔天該帳號立刻賣起水果，讓網友憤怒不已。

廣告 廣告

不料隔天，該帳號便開始販售水果，讓不少網友傻眼直呼「原來是在鋪梗」。相關帳號疑似在遭檢舉後下架，但已有網友事先截圖留證，並發文形容「昨天假扮李多慧，今天就準備收網」。貼文曝光後，引來大量留言討論，有人感嘆詐騙手法層出不窮，也有人提醒，這正是詐騙集團透過故事與流量培養信任感的常見套路，呼籲民眾多留心、別因一個按讚就掉以輕心。

更多FTNN新聞網報導

被不肖人士冒名詐騙！《小姐不熙娣》爆假徵人、騙個資 官方急發聲...受害案例曝光

李多慧新加坡旅遊被台灣粉絲請客！ 喊話「我記得妳們的臉」返台尋人

網傳代言價碼破500萬？李多慧遭廠商賴帳 判決意外揭露「真實行情」

