冒充理科太太名義向銀行辦理自動扣款 理科先生涉個資法被起訴
百萬YouTuber理科太太(本名陳映彤)雖與丈夫理科先生(本名吳哲宇)離婚，雙方卻因為許多瑣事對簿公堂。其中理科太太指控理科先生離婚後，假冒她的名義向美國富國銀行申請自動扣繳美國加州聖馬刁房屋的相關費用，台北地檢署調查後認為吳男違反《個人資料保護法》，依法起訴。
2021年12月14日，理科太太與理科先生經法院調解離婚，結束了5年的婚姻關係，離婚後，2人因為小孩的監護權及夫妻剩餘財產分配，仍在台北地院家事法庭進行訴訟。
理科太太為了在訴訟中取得優勢，將心理諮商師撰寫的其病史及用藥資料紙條遞交法院，主張他的精神狀況無法好好照顧家人，已違反個資法，北檢將陳映彤起訴，一審判陳映彤無罪，全案已定讞。
理科先生還控告理科太太使用他IG上他人私密聊天的內容，涉犯《刑法》妨害秘密、《通訊監察保障法》，這個部分檢察官調查後認為罪嫌不足，處分不起訴，由於理科先生在期限內並未向高檢署提起再議，全案確定。
另外，理科太太也指控前夫，當她向台北地院聲請調解離婚及定未成年子女權利益務行使負擔等事件，委託律師出具載有她及小孩的個資的事聲請調解狀、家事暫時處分聲請狀及家事陳報狀，同時將這些訴狀交給前夫做答辯，但前夫卻將這些放置在GOOGLE雲端硬碟的連結，傳給5名網友，因此控告前夫涉犯《個人資料保護法》。
理科先生到案表示，因為他看不懂中文，才會將這些訴狀資料傳給友人請他們幫忙翻譯，並無不法的犯意。北檢認為理科先生的行為已涉犯《個人資料保護法》第31條、第20條第1項的非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪嫌，依法提起公訴。
但台北地院認證理科先生的中文程度「很爛」，有可能看不懂訴狀才找人翻譯，且他只問網友「標題」並未詢問內容，不一定知道有個資，因而判他無罪。
理科太太日前又指控，2人在婚姻存續時，共同擁有坐落在美國加利福尼亞州聖馬刁郡區的房屋(聖馬刁房屋)，2人離婚後，理科先生在未經她的同意下，在台灣或是美國，利用網路進到美國富國銀行網站，在自動扣款頁面填寫她的銀行帳戶及個人資料，申請自動扣繳聖馬刁房屋的相關費用，涉犯《個人資料保護法》。
對此理科先生辯稱，他只是處理雙方共有的聖馬刁房屋所生的財務事務，屬於個人或家庭活動的私領域行為，並無違反個資法的規定。
不過檢察官調查後認為，理科先生在向富國銀行申請自動扣款時，雙方早已離婚，2人間已無家庭活動可言，而他又在未取得理科太太的許可下擅自申請自動扣款，已非單純個人或家庭活動，因此認為其行為已涉犯《個人資料保護法》，依法起訴。
更多太報報導
合歡山降雪囉！台14甲出動鏟雪車 上山記得掛雪鏈
今年首發憲法判決出爐！律師聲請撤銷羈押「缺他簽名」遭打臉 槍砲犯怒釋憲
雙柯會密談15分鐘！柯建銘拜託總預算 柯文哲認「該處理」：他什麼都可以搞定
其他人也在看
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 169
知名連鎖麻油雞遭惡意破壞！10分店湯底「被倒不明粉末」 3嫌落網偵辦中
（記者洪承恩／綜合報導）雙北地區知名連鎖品牌「莊家班麻油雞」在2025年12月31日下午驚傳多點遭惡意破壞事件 […]引新聞 ・ 21 小時前 ・ 6
28歲女有勒痕多處傷 50歲呂男否認犯案訊後移送｜#鏡新聞
花蓮玉里公墓附近，2025年最後一天(12/31)發生命案。一名28歲林姓女子躺在樹林間，身上有多處傷痕，還有輪胎壓過的痕跡。警方在住處找到不名血跡，認為報案的50歲呂姓男友涉有重嫌，但他否認犯行，今天(1/1)依殺人罪將他移送花蓮地檢偵辦。鏡新聞 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
三中案二審！馬英九仍無罪 僅蔡正元有罪｜#鏡新聞
前總統馬英九等人因涉低價出脫三中及舊黨部大樓，遭檢方依違反證交法等罪起訴，一審判決馬英九、張哲琛、汪海清無罪，檢方提起上訴，高等法院今天（12/31）判決上訴駁回，認為檢察官所提證據不足，對此高檢署表示，將研議提起上訴。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 7
恐怖鄰居闖屋躲衣櫃 趁女洗澡紗布摀口鼻偷襲
新北市 / 張桓軒 蔡銍湣 新北報導 新北市泰山區日前發生一起恐怖性侵未遂案，32歲彭姓嫌犯因為愛慕女鄰居，竟然闖進對方房間，躲在衣櫃裡1小時偷襲，用紗布摀住被害人口鼻，還好女子奮力掙扎逃脫，同樓層的男鄰居聽到聲響，也挺身而出幫忙追嫌犯，檢方也聲押彭姓嫌犯獲准，不過事發地點鄰近輔仁大學，分租套房不少，發生闖空門意圖性侵事件，附近民眾也很訝異。身穿黑衣黑褲的男子，在巷子裡拔腿狂奔，雙腳連鞋子都沒穿，另一名男子緊追在後，一邊喝斥要他停下，原來嫌犯竟然闖空門意圖性侵，嫌犯逃了一大圈，竟然還敢逃回租屋處，被警方來個甕中捉鱉，將嫌犯上銬帶回。去年11月29日新北市泰山區，一處公寓分租套房，32歲彭姓嫌犯，闖進女鄰居房間躲衣櫃一小時，女子下班準備洗澡嫌犯衝出來，用浸過安眠藥的紗布，摀住女子口鼻被害人掙扎抵抗，嫌犯還用棍棒毆打，還好女子驚險逃出求救，住同一層的男鄰居見狀，也立刻伸出援手幫忙追嫌犯。記者蔡銍湣說：「事發地點鄰近輔仁大學，還有輔大醫院，附近分租套房很多，沒想到嫌犯竟然鎖定鄰居下手。」據了解嫌犯有妨害性自主前科，供稱因為在超商看見女子一見鍾情，暗中熟悉對方作息預謀犯案，檢方也依加重強制性交偵辦，聲請羈押獲准。新北市林口警分局明志所長王國鈞說：「本分局立即調閱監視器，鎖定犯嫌身分，翌日凌晨2時許，於犯嫌租屋處查獲逮捕。」被害女子當下徬徨無助，差點就被嫌犯得逞，還好有正義鄰居挺身而出，不過女子嚇得不輕，隔天就火速搬家，嫌犯行徑也得付出代價。 原始連結華視影音 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
離職保全假應徵真搶劫！槍擊2員警遭壓制
社會中心／賴國彬 桃園報導跨年日當天，桃園竟發生光天化日持槍搶劫，一名離職保全假裝要應徵回到老東家，卻是拿改造空氣槍要脅討回20萬元，員警獲報到場要制服，陳姓嫌犯還擊開槍，導致兩名員警中彈受傷，所幸傷勢都不嚴重。民視 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
莊家班麻油雞遭撒「不明粉末」 3嫌犯案手法雷同
台北市 / 張德生 張權 新北報導 跨年夜當天下午，連鎖的「莊家班麻油雞」位在雙北定10間店家，鍋內遭人惡意潑灑粉末，犯案時間、手法幾乎相同，警方事後逮到三名嫌犯，他們互相不認識，至於犯案動機，有人說不滿孩子在店內吃壞肚子，或是約網友被放鳥一時氣憤，但部分嫌犯戶籍地不在北部，說詞被警方高度懷疑，而3人手機幾乎都被「重置過」，警方懷疑案情不單純，甚至還有幕後藏鏡人，將持續調查釐清。記者VS.李姓嫌犯說：「(是有人教唆嗎)，(是有收錢嗎)。」雙手上銬，被警方押進地檢署，面對鏡頭問話，完全沒有回應，記者VS.李姓嫌犯說：「(為什麼手機要重置)，(誰幫你們訂飯店的)。」同樣被帶進地檢署的，還有另外兩名嫌犯，他們對於犯行不發一語，這三人就是涉嫌在跨年日，將不明粉末灑進，連鎖莊家班麻油雞店的嫌犯，但三人幾乎在同時間犯案，多點犯案手法相似卻互稱不認識。資深媒體人陶煥昌說：「3個人同時在不同的地點，同時犯案，這個絕對是有人在教唆的。」中和興南店當下李姓嫌犯，快速拿著疑似，裝有砂糖的袋子倒入鍋內，這樣的手法僅僅只毀壞湯頭，不像其他案件中暴力砸店，或是潑漆等恐嚇行為，也被認為是刻意設計。在中和犯案的25歲李姓嫌犯，犯案後在板橋找旅館遭逮，供稱是因為小朋友在店家吃壞肚子才會下手，在淡水士林北投犯案的江姓嫌犯，還有另一名蘆洲犯案的謝姓嫌犯，都說是因為約網友沒到，一時氣憤犯案，但其中有兩人根本不是北部人，說法令警方懷疑，而三人互不認識都有毒品前科，落網後被發現手機全部重置過，警方懷疑是用來和「幕後藏鏡人」通報進度。資深媒體人陶煥昌說：「都很年輕嘛，21、22歲，最大的25歲，理論上，他們不至於會和店家，發生到什麼樣重大的糾紛，嫌犯的人緣，地緣的背景，他甚至可能根本不是在他犯案地點，這個店家附近的住戶居民。」犯案地點同時橫跨，雙北多個分局警方不敢大意，新北市刑大已經介入偵辦，儘管店家只有湯頭受到損失，但警告意味濃厚，警方持續抽絲剝繭要揪出幕後嫌犯。 原始連結華視影音 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
網紅名廚遭恐怖情人刺3刀慘殺「監視器拍下冷血逃亡畫面」
巴西聖卡塔琳娜州驚傳駭人情殺案。網紅廚師羅布森·馬爾多納多·馬利諾斯基（Robson Maldonado Malinoski，37歲）於去年12月29日慘遭殺害，陳屍自家公寓，胸口身中3刀。警方鎖定其剛分手的男友羅德里戈·奧利維拉·多斯桑托斯（Rodrigo Oliveira dos Santos）涉有重嫌，監視器拍下他持鑰匙擅闖並帶著兇刀離去的身影。據悉死者生前曾遭家暴，疑因提分手引發殺機，目前三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
獨家／逮「加料人」畫面獨家曝！ 3人互稱「不認識」手機超乾淨｜#鏡新聞
持續追蹤，麻油雞湯店遭到惡搞，警方逮捕三名嫌犯後發現，他們犯案手法相同，卻供稱互不認識，更可疑的是手機全部回復原廠設定，根本看不到過去的通聯記錄，讓專案小組懷疑可能有幫派在幕後指揮，但雞湯店怎麼會惹上黑道，面對外界傳言的股權糾紛，或是欠債問題，今天(1/1)上午負責人出面闢謠，強調從未與人結怨。鏡新聞 ・ 19 小時前 ・ 1
馬英九三中案官司沒事 蔡正元卻因業務侵占罪被判3年6個月
前總統馬英九在三中案官司獲判無罪，但蔡正元卻因涉掏空阿波羅公司被判3年6個月。信傳媒 ・ 1 天前 ・ 1
張文攻擊影片男留言「刀不夠利」 北檢火速起訴、從重量刑
這個月19日晚間，台北捷運台北車站及中山站，發生張文隨機攻擊事件，陸續也有不少民眾在臉書留言，涉犯恐嚇公眾安全罪，被警方逮捕法辦，一名林姓男子在攻擊事件發生後，於網路留言「爽！這是開始而已」等，今（31）日台北地檢署火速將林姓男子起訴，並建請法官從重量刑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
知名麻油雞被加料! 3嫌落網"手機重置"疑有幕後藏鏡人
社會中心／李豫翰、蔡承翰、謝漢諹 綜合報導雙北10家知名的麻油雞連鎖店，跨年這天遭有心人士，朝鍋內倒入砂糖跟芥末粉，警方獲報後展開調查，陸續逮捕三名犯嫌，他們犯案理由都不相同，但明顯避重就輕，警方更發現三人手機都被重置，疑似預謀，不排除還有幕後主使者，將持續調查，釐清背後動機。香噴噴的麻油雞在大鍋煮，黑衣男子頭戴安全帽，手上拿著一包不明粉末，朝鍋中倒下就跑。好好一鍋湯，突然被丟進不明粉末，店員嚇的放聲大叫，立刻追出店外，只是就怕粉末對人體有害，店員只能將整鍋湯倒掉處理。附近店家人心惶惶，就怕嫌犯是無差別攻擊。事發在2025年最後一天，新北市中和景安街上的一間知名麻油雞店，警方後續調查發現，同一時間有三名不同嫌犯，在這家連鎖麻油雞店，共計10家分店都下手犯案，手法也都很類似。知名麻油雞被加料! 3嫌落網"手機重置"疑有幕後藏鏡人（圖／業者提供）警方追查發現25歲李姓男子先在下午3點多，到新北中和景安路跟信義街，以及文山區興隆路店家倒入芥末粉，被逮供稱吃壞肚子才心生不滿，另一名21歲江姓男子則在淡水以及士林北投犯案倒進砂糖，他表示被網友放鳥才找店出氣，還有第三名21歲謝姓嫌犯，在蘆洲長榮路跟中原路店，同樣倒砂糖惡搞，被逮後始終保持沉默，不肯透漏細節。知名麻油雞被加料! 3嫌落網"手機重置"疑有幕後藏鏡人（圖／警方提供）雖然這場加料行為，大多都是糖或芥末粉等，不傷害人體的物質，但十間分店在同一天同一時段，被人「加料」，警方更發現三人手機都被重置、其中兩人更在旅館被逮，懷疑犯案SOP早已訂好，將持續追查幕後主使者，釐清案件始末。原文出處：雙北知名麻油雞被加料！ 3嫌落網「手機重置」疑有幕後藏鏡人 更多民視新聞報導雙北連鎖麻油雞10店面遭撒不明粉末「加料」 警判斷恐與「這原因」有關華航子公司驚傳員工疑遭霸凌殞命 桃園市府曝調查進度20歲小媽媽為領養狗！放9月嬰在家7小時」竟全身傷猝死民視影音 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
男假裝應徵工作 持空氣槍挾持老闆 警到場2人腿部中彈
桃園市 / 戴君伃 洪年輝 張士奎 報導 桃園一間保全公司，一名男子假裝要應徵工作，卻持空氣槍，闖入公司向老闆要錢，警方到場壓制過程中，被男子持空氣槍攻擊，2名員警腿部中彈。員警：「人家不認識你，你來這邊拿什麼錢，(他身上有東西)，誰叫你來的。」員警進入辦公室，要求穿著黑色外套的男子配合檢查，這時男子突然掏出利器，員警反應相當快，馬上使用警棍將利器打掉，和男子發生扭打。男子不肯就範，趁員警不注意，拔出在腰間上的空氣槍，向員警射擊，員警說：「搶下來，搶下來。」事發地點就在桃園一家保全公司，上個月31號43歲的陳姓男子，假裝自己要找工作，進到辦公室後，拿出改造空氣槍，威脅老闆索要錢財，其他員工見狀，嚇到離開現場報警處理。桃園市警桃園分局中路派出所副所長蔡金生說：「與嫌犯進行對峙，員警藉機使用警棍，打掉嫌犯武器，進行壓制逮捕，全案依法移請偵辦。」警方獲報到場，卻反遭男子持空氣槍攻擊，導致兩名員警腿部受傷，還好傷勢不嚴重，陳姓男子持空氣槍討錢沒成功，又襲警罪加一等，全案依強盜、殺人未遂、妨害公務罪偵辦中。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
帶刀進法院! 台中婦"包放菜刀"安檢未過與警爭執
中部中心／黃毓倫、黃信儒 台中報導台中市維安升級，各地警力戒備，沒想到竟有一名婦人，帶菜刀去台中地院，在安檢處被攔下來，婦人拒絕交出菜刀，讓法警保管，因而和法警起了衝突，轄區警方獲報，大陣仗出動13名警力到場協助，將婦人當場帶走，以社維法裁處！一位婦人帶著包包在過法院安檢門時，被發現有違禁品，法警查出，造成安檢異常的東西，竟然是一把菜刀。婦人聲稱是要來法院的郵局，但是來郵局為什麼要帶刀呢？警方立刻查驗身分，確認帶刀動機。大批警力帶著盾牌趕到，團團圍住婦人，就怕她持刀傷人傷己，先將婦人帶回派出所再說。婦人攜帶菜刀進入法院，在安檢處被警方攔下來。（圖／民視新聞）事發時間就在31日上午11點多，當時法院內，人來人往，有人去開庭有人去郵局，也有人坐在桌椅區看書，一切就如往常，然而一名婦人側背包過安檢時，查出菜刀，還跟法警大聲吵起來，最後被大批警力帶走。聲源：臺中地院行政庭長黃玉琪：「法警勸說其不要攜帶刀械等危險物品到法院，該名婦人不聽勸說，而發生口角衝突，本院法警室立刻通報轄區警察機關派員處理。」台中第一分局西區派出所長蔡明松：「率13名警力，並攜帶警棍臂盾等裝備到場處理，經了解楊女稱是因為朋友，欲教其切菜而攜帶，全案訊後依違反社會秩序維護法，函請臺中地院簡易庭裁處。」法院門口有公告，明定不得攜帶危險物品。（圖／民視新聞）66年次楊姓女子，不是去法院開庭，卻因為帶刀去法院，搞得自己也要去簡易庭開庭。提醒民眾，進入法院務必配合安檢規定，不要攜帶危險物品，否則如果被查出來，又不願被保管物品，警方也只能依法究辦，維護公眾安全！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：婦人法院安檢未過包裡「竟放菜刀」 與警爆爭執！遭帶回以社維法裁處 更多民視新聞報導追不到垃圾車慘摔! 台中男"含恨一天"亮刀追砍清潔員買賣糾紛爆砍人! 男持球棒攻擊 慘遭「開山刀反擊」2人被逮台南驚傳砍人案! 工程分包糾紛 男子當街持刀揮砍民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
元旦酒醉失控! 男闖超商亂砸推倒貨架 店家求償6萬提告
社會中心／洪巧璇、董子誠 新北報導心情不好，竟然跑到超商鬧事！元旦當天，有一名55歲的男子，疑似酒醉失控，到新北市新莊地區的一間超商，把一整排貨架給推倒，還到處亂砸，導致許多商品毀損，無法對外販售，店家初估損失大約6萬元，警方獲報到場，將男子帶回管束，而店家除了求償，也提告毀損。獲報超商內有男子情緒失控，砸店鬧事，警方立刻到場。只見整排貨架被推倒在地，瓶瓶罐罐灑的滿地都是，商品也被到處亂丟，其他民眾擔心下一個遭殃的是自己，嚇得不敢靠近。警方vs.鬧事郭姓男子vs.店員：「東西都拿著，店員資料有抄嗎，他有毀損。」站在員警旁邊的，就是這回鬧事的郭姓男子，他渾身散發酒氣，失控大鬧超商，還把貨架上的昂貴烈酒全都砸毀，警方先把男子帶回派出所，保護管束。酒醒請賠錢！醉男鬧事砸超商 遭店家「求償6萬元」還挨告（圖／民視新聞）民視記者洪巧璇：「重回事發現場，當時民眾就是闖入這間超商裡頭鬧事，無故把貨架上的商品通通推倒，不過店家也在事發之後，馬上將店內恢復原狀。」附近民眾：「隔壁好像有人在裡面打架還是怎樣，有人拿手機在拍裡面。」事發在1號下午5點多，新北市新莊區的一間超商內，一名55歲郭姓男子酒後獨自進入超商，在店內激動咆哮，甚至還動手砸店，造成多項商品摔落毀損，超商粗估損失6萬元，業者除了求償之外，也決定提告毀損。律師李育昇：「賠償的範圍除了毀損的商品價值外，超商額外支付人力來清掃，以及店家可能暫時，無法營業的收入損失等，都屬於超商可以求償的範圍。」酒醒請賠錢！醉男鬧事砸超商 遭店家「求償6萬元」還挨告（圖／民視新聞）喝醉不是鬧事的理由，酒醒後該負起的法律責任，該賠的錢，一塊錢都別想賴掉。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：酒醒請賠錢！醉男鬧事砸超商 遭店家「求償6萬元」還挨告 更多民視新聞報導怕爆！「莊家班麻油雞」雙北10分店遭加料 3嫌羈押禁見人妻撞破尪租屋當砲房！整間超極樂「小三狂換戰袍」元旦悲劇！20多歲警員交班時沒出現 同事查看驚見他宿舍猝死民視影音 ・ 58 分鐘前 ・ 發起對話
連鎖麻油雞雙北10分店遭「倒糖.灑芥末」 警追藏鏡人
台北市 / 李思琪 邱文言 報導 跨年夜當天下午，雙北有一間連鎖麻油雞店，共10家分店都遭到不明人士同時攻擊，犯案手法同樣是將糖、或芥末粉等無害粉末，倒入麻油雞湯鍋中，讓店家整鍋湯毀損，店員 全 嚇壞，更無法正常營業，警方調查抓到3名嫌犯，做案時間都差不多在下午4點左右，年紀都落在20歲上下，嫌犯們做筆錄時還避重就輕，是否有藏鏡人在背後指揮，警方持續偵辦。黑衣男子頭戴安全帽，行跡詭異，手上還拿著一包綠色粉末，朝鍋中丟下就跑，連鎖麻油雞店員工說：「欸欸欸。」好好一鍋湯，突然被丟進不明粉末，店員嚇到 驚聲尖叫，立刻追出店外，連鎖麻油雞店員工說：「你們趕快出來，打電話報警。」突遭攻擊，店裡頓時亂成一鍋粥，就怕粉末對人體有害，店員只能將整鍋湯倒掉處理，連鎖麻油雞店員工說：「看到他丟東西，我就嚇到尖叫，他嚇到東西直接，袋子往鍋子裡面丟，他就跑過去那邊，我也不敢去追，今天來上班都很心慌。」華視新聞記者李思琪說：「當時李姓嫌犯就是從這個方向，拿了一包不明粉末，是直接丟到麻油雞的鍋中，店員嚇到趕快報警，警方事後調查發現，雙北有10間店都有相同遭遇。」有10間店都發生，全罩安全帽騎機車移動，警方調查發現，同一時間有三名不同嫌犯，在這家連鎖麻油雞店，共計10家分店都下手犯案，手法也都很類似，警方追查。21歲的謝姓嫌犯，下午3點多相繼前往蘆洲2間店，25歲的李姓嫌犯，在下午近4點，到中和及文山區犯案，22歲的李姓嫌犯，則選擇淡水士林北投，共5間店投擲不明粉末，10間相同品牌的麻油雞，相同做案手法，還同樣選在跨年夜前，疑似早有預謀。新北刑大偵六隊隊長張銘哲說：「迅速在3個小時內，拘提涉案的3名犯嫌到案，案經調查，到案各嫌對於涉案內容避重就輕，恐嚇意味意圖明顯，全案將查明後，解送新北地方法院檢察署偵辦。」根據了解這場粉末行動，大多都是糖或芥末粉，等不傷害人體的物質，究竟有沒有幕後主使，是否與品牌股權相關，警方持續調查。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
高雄飛車追逐案大逆轉 竟是為私吞300萬自導自演強盜案
南部中心／綜合報導高雄路竹區上個月27號發生一起驚險的飛車追逐，被追男子供稱是20萬元賭債談判破裂，遭到債主開車追擊。但警方深入調查後案情卻出現大逆轉，竟然是犯罪集團成員想私吞300萬，找人配合演出黑吃黑假的強盜案，卻被同一個犯罪集團的同夥目擊，因此發生飛車追逐。警方發現馬姓被害駕駛車上300萬現金，和供稱的20萬賭債根本兜不攏。（圖／民視新聞）刺耳煞車聲傳來，銀色轎車逆向闖紅燈高速逃命，後方一台黑車緊追不捨，雙方還在路上180度大甩尾，衝撞到其他無辜車輛。發生在上個月27號，高雄路竹驚險的飛車追逐案，被追的馬姓駕駛供稱是20萬元賭債的債務糾紛，但警方深入調查，案情急轉直下。高市警湖內分局副分局長魏煥彪說，追查後發現實為犯罪集團成員，試圖私吞300多萬元款項，自導自演之強盜案件。吳姓男子夥同兩人自導自演黑吃黑，卻沒想到剛好被同夥周男目擊，直接破局。（圖／民視新聞）警方發現馬姓被害駕駛車上300萬現金，和供稱的20萬賭債根本兜不攏。調查後才發現，是犯罪集團吳姓成員為了私吞300萬元，找來彭姓少年和馬姓男子策畫假搶劫真吞錢，卻沒想到被同一個犯罪集團的周姓成員目擊，誤以為真的遭搶，才會上演驚險的飛車追逐戲碼。假扮遭黑吃黑搶劫情節，不料過程遭周男目擊，誤認發生強盜案件駕車攔阻追逐，致使全案件曝光已依洗錢防制法，強盜及公共危險罪嫌，將吳、馬、彭及周等四人，移送地檢署及少年法院。吳姓男子自導自演黑吃黑，自以為神不知鬼不覺，卻沒想到剛好被同夥目擊，直接破局，四人全都被逮。警方不排除300萬元是其他案件贓款，將持續追查釐清。原文出處：高雄路竹上月飛車追逐案 警追查真相竟是「這個」 更多民視新聞報導高雄元旦升旗！邱議瑩等「3選將」隨行 陳其邁批中國軍演破壞和平為領養狗！獨留9月大女嬰6hrs喪命 口內溢奶、疑有菸疤莊家班麻油雞10店面湯底被倒不明粉末 3人落網恐與「賭債」有關民視影音 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
元旦就惹事！花博歡慶跨年喝太醉 28歲男偕友圍毆路人
台北市1名28歲蔡姓男子，1日凌晨2時40分在花博公園歡慶跨年，卻與另名男子發生口角爭執，進而偕友人圍毆對方，路人見狀立刻報案；警方獲報後趕抵現場，但被害人早已不知去向；蔡男供稱，自己喝得很醉，只記得與人發生拉扯，警方遂抄錄2人年籍資料，並積極尋找被害人到案說明。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
25歲保全男子多次發表恐嚇言論 留言要"暗殺總統"
南部中心／綜合報導在北捷中山站連續攻擊事件後，網路上接連出現不少恐嚇留言，造成民眾恐慌。還有民眾在臉書上留下不當言論，多次挑明要暗殺總統，屏東警方獲報後也不敢大意，展開網路蒐證並持續深入追查，在高雄大寮逮到25歲的謝姓嫌犯，依恐嚇公眾罪嫌移送地檢署偵辦。嫌犯似乎已經知道警方所謂何來，從容的走出家門按下鐵門，乖乖自己坐上警車。（圖／民視新聞）屏東東港警方跨區到高雄大寮區逮人，嫌犯似乎已經知道警方所謂何來，從容的走出家門按下鐵門，乖乖自己坐上警車。但他到底做了什麼？屏東刑事警察大隊副大隊長江啓超說，日前接獲報案有特定帳號，於社群平台發表恐嚇言論，多次留言「暗殺總統」內容。原來這名25歲的謝姓男子，多次在網路平台發表恐嚇言論。由於內容涉及威脅國家元首，恐怕引發社會秩序恐慌，警方展開網路蒐證並持續深入追查，鎖定犯嫌身分將人逮到。江啓超說，於本月31日在高雄市，查獲謝姓犯嫌到案全案偵訊後，依涉嫌刑法恐嚇公眾罪嫌，移請屏東地檢署偵辦。25歲的謝姓嫌犯平日擔任保全，發布不當言論的動機不明。非常時期，警方對於網路上引發恐慌的發言都不敢大意。（圖／民視新聞）在北捷中山站連續攻擊事件後，網路上接連出現不少恐嚇留言，先揚言在耶誕節攻擊高雄火車站，還有人說要鎖定鳳山新城在跨年夜犯案，甚至說要炸掉小港機場，都被檢警火速逮到。非常時期，警方對於網路上引發恐慌的發言都不敢大意，嚴正處理，畢竟公眾安全不容有任何疏失。原文出處：25歲男發文要「暗殺總統」 東港警方跨區到高雄逮人 更多民視新聞報導明知不會過關! 賴總統重話批在野提彈劾"浪費時間"屏東東港跨年晚會 啦啦隊女神南珉貞獻唱台語歌股權糾紛？麻油雞連鎖店跨年夜「遭倒不明粉末」多間分店受害 警追幕後藏鏡人民視影音 ・ 17 小時前 ・ 2
為吞318萬元贓款 詐團成員自導自演欠債搶奪案｜#鏡新聞
上週高雄發生飛車追逐案，當時關係人說因為積欠20萬元，對方才會來搶錢，不過高雄警察局長林炎田卻接獲線報，疑似黑吃黑，局長還跑到派出所，怒斥怎麼辦案的，後續警方查出原來這都是被害人為了侵吞318萬元贓款才會自導自演。鏡新聞 ・ 19 小時前 ・ 1