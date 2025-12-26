冒充街頭藝人…騙到27張女同袍裸照！職軍自認「善良之人」懇求別坐牢

記者陳弘逸／台中報導

職業軍人冒充女同袍心儀街頭藝人，索取27張性影像，事後謊言遭戳破，遭判刑2年有期徒刑。他不服，自認無前科是個「善良的人」提起上訴遭駁回。（示意圖／PIXABAY）

台中黃姓職業軍人冒充女同袍小花（化名）心儀街頭藝人，索取27張性影像，事後謊言遭戳破，檢舉到服役單位，此案曝光；黃男因案自願退伍，雖認罪，但未取得小花原諒，遭判刑2年有期徒刑。黃男不服，自認無前科是個「善良的人」提起上訴，但依然沒賠償並取得受害女子原諒，因此上訴遭駁回。

判決指出，黃姓職業軍人得知女性友人小花（化名）對某街頭藝人有好感，便謊稱是對方好友加對方LINE，再冒充心儀對象要求拍攝裸露胸部及下體的性影像，當時女方受騙，竟聽從指示配合。

直到某天雙方發生爭執，遭封鎖小花，黃男又盜用照片故技重施，女方向本人求證，才戳破謊言，並向男方服役單位提出性騷擾申訴，他因此遭憲兵搜索，並查扣記憶卡、隨身硬碟、筆電等證物，並查出27張性影像，也因案退伍。

偵審期間，黃男都坦承犯行，但未能取得小花原諒並賠償損害，因此一審，被依無故重製以違反本人意願方法使其本人攝錄所得性影像罪，共2罪，各處1年5個月有期徒刑，應執行2年有期徒刑。

黃男不服提起上訴，他主張，自身無前科，從軍期間，長期固定捐款給弱勢團體，自為是一個「善良的人」，且案發後都坦承犯行，犯後態度良好，現已知錯，誠心反省，也自願退伍，對於心理偏差行為，也有持續至精神科就診，初次犯罪，已知錯悔改，努力修正，未來絕無再犯之虞，請賜緩刑。

二審法官認為，黃男至今都無法取得小花原諒並賠償損害，他的犯行造成女方相當程度身心創傷，原審量刑也並無違誤，應予以維持，且主張無理由，因此駁回告訴，仍可上訴。

