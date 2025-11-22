冒充親友潛入各醫院病房區行竊 僅北市9月至今犯案11件
〔記者邱俊福／台北報導〕52歲傅姓竊盜通緝犯，涉嫌專門鎖定大台北地區各醫療院所，利用大白天冒充親友潛入病房區，利用病房內病患正巧外出檢查或者開刀的機會，偷走病房內病患錢包、手機、平板等等財物，作為平時賭博、生活開銷，初步清查僅北市9月至本月就犯下達11起竊案，盜得逾20萬元；案經台北市警中山分局中二派出所與北市刑事警察大隊肅竊組成立專案小組，日前循線逮捕他到案，依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲押獲准。
中山分局中山二派出所日前接獲民眾報案，9月2日住院期間曾短暫離開病房，隨後發現平板電腦不翼而飛，經調閱相關監視器清查，發現有1名陌生男子潛入病房區，形跡可疑；調查期間，又陸續接獲4名被害人報案，在院內就診期間，錢包或手機等財物失竊，遂依被害人供述嫌犯特徵比對監視器畫面，進而鎖定傅姓慣竊涉案。
警方調查，傅嫌潛入的各醫院病房區，包括馬偕醫院、臺大醫院、新光醫院等，都是在大白天進入病房區，趁病患因診療短暫離開病房的空檔，大肆行竊，行經非常囂張。
經警方專案小組長期追查，本週三鎖定傅嫌於台北市萬華區一帶出沒，經派員前往訪查，結果巧遇傅嫌剛好從一家麻將館打牌外出，一舉上前逮人，查扣相關帳戶、提款卡等贓證物，訊後依竊盜罪嫌移送檢方偵辦。
更多自由時報報導
台南後壁烏樹林廢棄物場大火！火光衝天畫面曝
台南烏樹林災後廢棄物暫置場全面燃燒 恐要1週才能撲滅
稱「日本熊出沒」取消出團 基隆退休族26人被詐騙損失近百萬
1個國中老師之死 竹縣府說話了
其他人也在看
陳瑩和莊瑞雄助公地放領 盼解農民耕作土地問題
（中央社記者盧太城台東縣22日電）總統賴清德昨天宣示重啟公地放領政策，曾在立法院質詢和提案相關問題的立委陳瑩和莊瑞雄感謝這遲來的公義；農民則感謝政府。中央社 ・ 6 小時前
逆風而行守護病患！天主教靈醫會重現「澎湖朝聖之路」
天主教靈醫會當年選擇在澎湖落腳，主要是複製在中國雲南照顧麻瘋病患之旅，而白沙後寮天主堂就是在當時時空背景下成立，為了照顧居住在偏鄉的痲瘋病患，馬公神父騎著腳踏車、頂著冬季強烈風沙前往照顧，今（22）日重現當年澎湖朝聖之路，76人以步行跨越風沙的朝聖，走進一條由愛與記憶鋪成的道路。自由時報 ・ 6 小時前
中華電信災害防救科技成果展 展三大智慧防災系統
(記者謝政儒綜合報導)隨著極端氣候事件頻繁發生，災害風險持續升高，社會對防災意識的重視日益提升。在此環境局勢下，科技成為強化災害應變能力的關鍵力量。中華電信長期投入智慧防災領域，結合5G、AI、大數據...自立晚報 ・ 15 小時前
醫院大盜！ 5度闖馬偕偷平板.錢包 病人急報警
台北市 / 綜合報導 台北市馬偕醫院九月傳出有男子大膽到病房行竊，一名病人在住院期間曾經短暫離開病房，回去之後發現平板電腦不見了，立刻報警，警方追查鎖定形跡可疑的男子逮到這名慣竊，他光是九月就五度闖進馬偕醫院病房行竊，得手10萬元，警方追查發現他在9月到10月，陸續在台北馬偕，市立聯合醫院跟新光醫院等偷東西，共偷了20萬元，事後馬偕醫院對此回應，將會加強院內宣導以及院內巡檢，不讓類似事件再次發生。黑衣男子，走在醫院外頭，看起來相當自然，手上還提著，一個綠色袋子，但他其實是名醫院大盜，袋子裡頭還有剛偷完的，平板電腦，員警VS.男子，員警VS.男子說：「你本人喔，北檢檢察官開立的拘票。」警方接獲，有病人的東西被偷走，立刻調閱監視器，鎖定男子，最後在男子住處，找到他將人帶回偵辦。記者張權說：「這名男子鎖定醫院的病房，只發現裡頭沒有人，又見到地上或床頭上面有包包，就會進去把值錢的東西，通通偷走。」民眾說：「本來多人病房，好像這方面就比較難防，如果你真的要控管這麼嚴，對醫院應該是有困難，因為探病本來就是比較複雜。」民眾說：「這有點離譜，護士(護理師)他們都會提醒我們，所以我們自己都有注意。」醫院病房行竊，就發生在今年九月，台北市中山區馬偕醫院，這名傅姓嫌犯，平常居無定所靠偷竊維生，2日他趁病人短暫離開病房的時間，偷走平板電腦他用相同手法犯案，病人或家屬都受害，9月五度闖進馬偕醫院行竊，得手10萬多元。誇張的是嫌犯從九月到十一月，包括新光醫院聯合醫院，以及馬偕醫院都成為目標，行竊共11件，不法所得共20萬元，台北市中山分局中山二派出所長歐陽勳說：「至竊嫌住所埋伏，於本(月)11月19日將其緝捕到案。」馬偕醫院也表示，院內會長期加強宣導，定期巡檢也會多加提醒民眾，嫌犯看準病房半開放式空間，大搖大擺闖入行竊，所幸人已經被逮捕歸案，以後住院還是要看緊，身上財物別讓竊賊有機可趁。 原始連結華視影音 ・ 5 小時前
蘇巧慧出席樹林濟安宮五朝圓醮（2） (圖)
民進黨立委蘇巧慧（圖）22日出席樹林濟安宮五朝圓醮開幕典禮，並上台致詞。中央社 ・ 6 小時前
青年提早佈局職場 北市就服處攜手26家企業釋出1220職缺
提早佈局職場，台北市就業服務處將在11月28日下午1點至4點，於西門町西本願寺旁的樹心會館（萬華區中華路一段174-2號）舉辦「WIN WIN聯合徵才活動」，本次徵才共邀集26家國際星級旅宿、大型餐飲與零售企業，共釋出 1220個工作機會，提供寒假打工、長短期兼職及正職職缺。自由時報 ・ 7 小時前
30歲不動產經濟人兼差詐團車手 跑一單賺500被逮要賠287萬
高雄陳姓男子誤信網路投資詐騙，依指示面交287萬元投資款給假冒專員的王姓車手，事後察覺被騙血本無歸，報警提告求償287萬元。王男被逮後辯稱自己也誤蹈求職陷阱，每次取款僅獲500元報酬，還說願以陳男索賠金額的十分之一與陳男和解。但法官查出王男大學畢業還當過不動產經紀人，不採信他辯詞，判決王男須全額賠償287萬元，可上訴。鏡報 ・ 5 小時前
金派！高雄阿北騎車橫越馬路碰撞機車 父子被控出手毆人
高雄市鼓山區南屏路20日傍晚6點多發生一起車禍並引發肢體衝突，楊姓男子在社群平台控訴，當時騎車時，突然有個阿伯騎車橫向從車道中竄出，他閃避不及撞上，制止對方移車，就被咆哮、掐脖子和拿安全帽毆打，隨後阿伯兒子趕到現場，更是二話不出又朝楊男臉及頭部揮打3拳，楊男因當下無錄影，希望民眾提供影像。自由時報 ・ 6 小時前
柯文哲低調回中央黨部辦公？黃國昌：是同一棟但非同一空間
民眾黨前主席柯文哲身陷京華城容積率案，9月交保後漸趨低調，不過民眾黨組織部副主任蔡君婷日前在社群上傳一張柯文哲背影照，而且位置就在中央黨部所在的台玻大樓，引發熱議。現任黨主席黃國昌今（11/22）天澄清，柯確實有在台玻大樓工作，但不是在黨部，「離我們非常近，有事情要討論的時候，隨時都可以找得到他。」太報 ・ 6 小時前
宜蘭冬山轎車遭擊落「犁田」 濺起超大泥水花
宜蘭19歲鄭姓男子昨日駕駛黑色轎車行經冬山鄉永和路時，遭路過計程車攔腰撞上，當場被擊落「犁田」，濺起超大泥水花，現場急煞聲響也嚇壞附近居民，計程車因撞車後煞車不及，後車輪卡在田埂間動彈不得，所幸雙方駕駛及乘客僅受輕傷，詳細車禍原因尚待警方釐清。自由時報 ・ 6 小時前
排3小時才買到！麥當勞奶昔「1杯熱量430大卡」 驚人冷知識曝光
麥當勞經典奶昔宣布回歸，吸引不少民眾排隊購買。營養師黃品瑄近日在臉書上發布影片，分享關於奶昔的冷知識，她透露過往麥當勞奶昔賣最好的時段是「早上上班時段」。另外，一杯奶昔的熱量共有430大卡，其中含50克精製糖。鏡報 ・ 7 小時前
嘉義首例毒品唾液快篩陽性！他忘打方向燈、眼神渙散遭攔
毒品唾液快篩20日全面上路，嘉義市警方當晚即查獲首起快篩陽性毒駕案件。一名未打方向燈的機車騎士劉姓男子眼神渙散、應答遲鈍，疑似吸食毒品，經現場快篩後呈現二級毒品陽性反應，警方隨即依法將其帶回派出所偵辦。中天新聞網 ・ 6 小時前
毒駕上路栽了！竹市男遇臨檢唾篩呈卡西酮類陽性 罰款吊扣駕照
毒駕上路栽了！新竹市1名蔡姓男子20日晚間吸毒開車上路後遇警方臨檢，因身上散發濃濃的毒品味道，經警方使用毒品唾液快篩檢測，結果男子毒品唾液快篩呈卡西酮類陽性，除被警方當場禁止駕駛，移置保管車輛更罰3萬元到12萬元及吊扣駕照。新竹市警察局表示，近來新興毒品「喪屍菸彈」流竄市面，造成毒駕風險升高，且引起自由時報 ・ 6 小時前
和平計畫迫烏讓步 澤倫斯基：烏克蘭史上最艱難抉擇
（中央社記者陳彥婷基輔21日專電）美國近日向烏克蘭遞交一份草擬中的俄烏和平方案，內容疑涉要求基輔讓步，包括割地與削減軍備，引發烏方高度關注。烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，國家正處於「歷史上最艱難的時刻」，可能面臨在尊嚴與維持美國作為關鍵夥伴之間抉擇，但強調「絕不會背叛烏克蘭」。中央社 ・ 16 小時前
列賓賓哥10大爭議 圤智雨：他走到今天90%是我害的
TikTok網紅賓賓哥（江建樺）近日爆出校園違規直播事件，就在他向新北地院控告網紅推手圤智雨「長期攻擊」的同時，圤智雨21日晚間在Threads發文，以《我害了賓賓哥的10件事》為題，自揭過去曾主導曝光賓賓哥多起爭議，「賓賓哥會走到今天，百分之90是我害的。」太報 ・ 7 小時前
重度障礙者生命權爭議升溫 民團警告「非自主斷食」恐涉犯罪
聲明指出，社會要需停止以「生命品質低落」、「成為負擔」 作為衡量障礙者生命價值的標準，醫療體系需接受障礙人權培訓，以避免對於生命品質 衡量的偏見導致偏頗的醫療決策。聲明提及，2起事件共同隱含著將國家照顧與支持系統不足，以及家人沈重的照顧負擔，錯誤地轉化為「障...CTWANT ・ 5 小時前
台菲「用愛彌補」醫療合作 逾60名顱顏患者受惠
（中央社記者林行健馬尼拉22日專電）羅慧夫顱顏基金會與長庚醫院顱顏中心組成的義診團，16日至21日在菲律賓南部大城納卯市（Davao City）完成了為期6天的跨國醫療服務，讓當地許多弱勢孩童重新展現笑容。中央社 ・ 6 小時前
不怕民調落後李四川！蘇巧慧霸氣喊：會讓大家知道我是最佳候選人
即時中心／高睿鴻報導為積極備戰明（2026）年新北市長選舉，民進黨立委蘇巧慧近日勤跑基層，今（22）天則前往樹林濟安宮，參加「酧恩祈安 五朝圓醮」活動。受訪時，她也不忘繼續對國民黨近期通過的法案火力全開，首先砲轟《財政收支劃分法》修法，直指藍委傅崐萁提出的版本，當中不但有錯、且還將新北的財政狀況，從過去「6都最低」進一步弱化至「全國人均最低」；反觀人口減少的台北市，分配的資源竟還不減反增。民視 ・ 5 小時前
國1北上楠梓段火燒車！駕駛停路肩急報案 無人傷亡
今（22）日上午10時5分，國道1號北上353公里處、近楠梓交流道一部小客車突冒濃煙、起火燃燒，駕駛緊急將車移至路肩並報案。消防局派遣人車趕抵現場救援，所幸無人受困。中天新聞網 ・ 6 小時前
藝人帶走一顆蛋引火爆爭議！「被當小偷」怒給一星
藝人王俐人日前在台北一家火鍋店用餐，因欲將一顆蛋外帶而引發爭議！王俐人認為店員態度不佳，讓她感到被當成小偷對待，憤而在Google評論給予一顆星差評。事件曝光後，許多網友卻反而力挺店家做法。業者也已針對員工處理方式致歉，強調願意溝通解決誤會，不希望帶給社會負面情緒。TVBS新聞網 ・ 22 小時前