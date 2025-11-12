冒充謝侑芯家屬領遺體？不明人士試圖認屍遭拒 總警長證實了

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

台灣31歲網紅「護理女神」謝侑芯上月在馬來西亞猝逝，現場發現疑似搖頭丸，同房的馬來西亞歌手黃明志尿檢也對毒品呈陽性反應，全案朝謀殺案偵辦。而先前傳出有人冒充謝侑芯家屬試圖領取遺體，卻遭識破。吉隆坡總警長拿督法迪爾昨（11）日也親自證實冒領屍體一事。

日前傳出有不明人士假裝為謝侑芯家屬，嘗試認領她的遺體，吉隆坡總警長昨日中午證實確有此事。（圖／翻攝謝侑芯IG）

根據馬來西亞《中國報》報導，日前傳出有不明人士假裝為謝侑芯家屬，嘗試認領她的遺體，還打探認領遺體相關細節，還聲稱獲官方機構授權前來認領遺體，不過因為說法前後矛盾，且其姓氏與死者姓氏不符，引起警方懷疑，最終拒絕該名人士辦理認屍手續，並將其驅離。

吉隆坡總警長拿督法迪爾昨日中午在吉隆坡警察總部，接受現場記者追問案件新進展時透露，確實有一名馬來西亞男子曾試圖冒領謝侑芯遺體。他指出，由於該名不明人士無法出示死者家屬的授權書，遭警方拒絕辦理認屍手續。目前謝侑芯的遺體仍存放在吉隆坡中央醫院。

