冒充警搶賭資40萬！台中2男持玩具槍裝兇秒露餡 狼狽落網下場曝

台中2名男子因缺錢花用，持玩具槍、辣椒水冒充警察搶奪博弈集團的款項，卻被識破手腳，遭逮捕判刑。（圖／資料照）

台中市2名男子因缺錢花用，異想天開持玩具槍、辣椒水，冒充警方企圖奪走博弈集團交付的40萬現鈔，沒想到玩具槍當場露餡，雙方扭打濺血，最後只得手10萬元狼狽逃逸，當晚就遭警方循線逮捕。法院近日宣判，主嫌判刑4年6月，協助犯案的嫌犯判刑2年，另一名同夥則因判決前死亡，獲判不受理。

檢警調查，一名綽號「老鼠」的宋姓男子因缺錢花用，從綽號「優格」的好友游姓男子口中得知博弈集團固定交款的時間地點，游男明知宋男打算用不法手段搶奪錢財，雖未到場犯案，仍提供交款時段、車輛型號與地點等關鍵情資。

宋姓男子得知情報後，找來同樣缺錢的「小馬兄」，雙方約定搶奪贓款得手後對半分贓，犯案前一晚，小馬兄騎機車先探勘地形，隔天再與宋男搭乘不知情的白牌車前往現場埋伏。

今年5月26日下午，宋男發現目標車輛抵達交款地點後，由小馬兄戴上手套持玩具槍、辣椒水，假冒警察喝斥被害人交出現金，不料遭被害人一眼識破是玩具槍，假意配合後趁機反制，雙方爆發激烈扭打，被害人的同伴葉姓男子，在屋內聽到打鬥吆喝生也衝出來幫忙。

混亂之中，小馬兄為了脫身掏出預藏的水果刀，刺傷葉男腹部，趁40萬鈔票掉落時，搶走當中10萬元，隨即與宋男跳上白牌車逃逸。警方獲報循線追查，當天晚上就將宋男、游男及小馬兄全數逮捕移送法辦。

台中地院審理認為，宋男為圖私利，策劃並親自參與攜帶兇器搶奪與準強盜犯行；而游男明知違法仍提供關鍵資訊，分別判處4年6月、2年刑期，至於小馬兄雖為主要執行者，但因判決前死亡，依法不受理。

