冒充警搶賭資40萬！台中2男持玩具槍裝兇秒露餡 狼狽落網下場曝
記者潘靚緯／台中報導
台中市2名男子因缺錢花用，異想天開持玩具槍、辣椒水，冒充警方企圖奪走博弈集團交付的40萬現鈔，沒想到玩具槍當場露餡，雙方扭打濺血，最後只得手10萬元狼狽逃逸，當晚就遭警方循線逮捕。法院近日宣判，主嫌判刑4年6月，協助犯案的嫌犯判刑2年，另一名同夥則因判決前死亡，獲判不受理。
檢警調查，一名綽號「老鼠」的宋姓男子因缺錢花用，從綽號「優格」的好友游姓男子口中得知博弈集團固定交款的時間地點，游男明知宋男打算用不法手段搶奪錢財，雖未到場犯案，仍提供交款時段、車輛型號與地點等關鍵情資。
宋姓男子得知情報後，找來同樣缺錢的「小馬兄」，雙方約定搶奪贓款得手後對半分贓，犯案前一晚，小馬兄騎機車先探勘地形，隔天再與宋男搭乘不知情的白牌車前往現場埋伏。
今年5月26日下午，宋男發現目標車輛抵達交款地點後，由小馬兄戴上手套持玩具槍、辣椒水，假冒警察喝斥被害人交出現金，不料遭被害人一眼識破是玩具槍，假意配合後趁機反制，雙方爆發激烈扭打，被害人的同伴葉姓男子，在屋內聽到打鬥吆喝生也衝出來幫忙。
混亂之中，小馬兄為了脫身掏出預藏的水果刀，刺傷葉男腹部，趁40萬鈔票掉落時，搶走當中10萬元，隨即與宋男跳上白牌車逃逸。警方獲報循線追查，當天晚上就將宋男、游男及小馬兄全數逮捕移送法辦。
台中地院審理認為，宋男為圖私利，策劃並親自參與攜帶兇器搶奪與準強盜犯行；而游男明知違法仍提供關鍵資訊，分別判處4年6月、2年刑期，至於小馬兄雖為主要執行者，但因判決前死亡，依法不受理。
更多三立新聞網報導
彰化福興「送肉粽」隊伍全程步行！時間路線曝 神明指示：5KM縮短變1KM
創意私廚菜當暗號！點「特製香草燉飯」端大麻 埔里餐館老闆落網
恐怖巧合！台中資深警命喪什股海域 熱門「沙鮻」釣點1個月內奪3命
老饕最愛「正頭烏」到港！彰漁民捕獲4000尾 200萬年終獎金喜入袋
其他人也在看
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 1 天前 ・ 178
23歲上進女清潔員殞命10度招無魂 殯葬業：冤死怨氣重
台南23歲陳姓女清潔隊員正在執行勤務時，遭酒駕的香酥鴨老闆駕駛賓士高速衝撞不幸身亡。鄭男不但酒測超標3倍，還謊稱「有找代駕」甚至脫產。今（18）日死者家屬返回現場進行招魂儀式，過程極度不順，連續擲筊 10 次皆未獲允杯，現場氣氛凝重哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 121
台灣「霸王餐網美」美國翻車 開庭狂插話…法官怒斥：閉嘴
一名自稱來自台灣的女子Pei Chung，近月因多次在美國紐約高檔餐廳吃霸王餐，遭警方逮捕關押入獄。布魯克林刑事法院於當地時間週三（17日）開庭審理此案，Pei Chung身穿橄欖色囚服、雙手上銬出庭，庭審過程中頻頻插話、回嘴反駁，最終遭法官當庭嚴厲斥責：「我講話時妳閉嘴，聽懂了嗎！」三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 16
黃明志驗尿結果呈陰性！ 案情結果恐大反轉
黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯命案，目前偵辦進度未顯示他跟案情有直接關聯，但已經造成他工作全面停擺，由於案件仍在偵辦中，口頭保釋期延長到2026年1月11日，先前他因尿檢被驗出有四種毒品呈陽性反應，身上也被搜出藍色小藥丸，被指控持有毒品及吸毒兩項罪名，18日開庭，沒想到案情卻產生不一樣的發展。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前 ・ 50
冷血!林口命案嫌犯後赴工地上班 車廂搜出5把刀
社會中心／王毓珺 吳培嘉 新北市報導持續追蹤這一起林口殺人命案！59歲的葉姓嫌犯，有傷害、妨害自由、家暴等多項前科，這一次砍人後，還冷靜的到新莊的工地上班，警方以車追人，到工地找人，沒想到嫌犯面對盤查，還狡猾謊稱自己姓吳，更誇張的是，警方一搜，嫌犯的機車車廂裡，竟然放著3把鋸刀、2把西瓜刀。多名便衣刑警跟工地人員，將一名身穿灰衣、戴著腰包的男子團團圍住，小心仔細的翻找他的腰包，就是要確定，裡還是不是還藏有刀械。搜過之後，員警隨即將男子上銬帶上車，因為他就是犯下林口菜園砍人命案的嫌犯。工地人員：「（嫌犯）是裡面的工人啦，那個算臨時工，3.4個警察，他們就講說他們來找人，後來就是有找這個人。」冷血!林口命案嫌犯後赴工地上班 車廂搜出5把刀（圖／民視新聞）民視記者王毓珺：「法院之後在量刑上面，都很有可能把這個預備凶器，以及預備作案的工具，當成一個加重量刑的評斷標準。」這名59歲的葉姓嫌犯，過去涉犯其他案件時，向警方供稱，自己的職業是「種菜」，現在在林口租屋，曾有過竊盜、妨害自由、傷害、家暴等前科，平時個性衝動，這回砍人後還冷靜跑到新莊工地上班，讓同事們也心驚驚。工地人員（變音處理）：「有啊有（嚇到），沒想到（會殺人），他不是每天來，他臨時的就不會每天來。」附近民眾（變音處理）：「不知道昨天來還是今天來，才做兩天而已，他是來打石的。」冷血!林口命案嫌犯後赴工地上班 車廂搜出5把刀（圖／民視新聞）面對員警盤查，葉姓嫌犯還敢胡說八道，狡辯謊稱自己姓吳，員警找錯人，但更誇張的是，警方還在他的機車車廂裡，搜出3把鋸刀、2把西瓜刀。律師包盛顥：「法院之後在量刑上面，都很有可能把這個預備凶器，以及預備作案的工具，當成一個加重量刑的評斷標準。」雖然嫌犯說，自己平時都會帶刀在身上，但僅僅因為衝動，就害了一條人命，冷血行徑實在讓人不寒而慄。原文出處：林口命案！嫌砍人冷血到工地上班 車廂搜出5把刀 更多民視新聞報導男酒後"亂吐菜攤"爆口角 持刀怒刺老闆"左臀縫14針"板橋驚悚砍人案! 男因擦肩碰撞遭刺2刀濺血倒地林口菜園驚傳砍人! 7旬菜農"身中4刀"凶嫌新莊遭逮民視影音 ・ 17 小時前 ・ 7
幫癌末病患注射生理食鹽水！精神科名醫李光輝詐財150萬 判關1年半確定
知名精神科名醫李光輝騙大腸癌女病患可幫她用免疫療法治療癌症，收取150萬高額費用，實際上只注射生理食鹽水，女病患最後仍不敵病情離世，2023年李光輝一審遭判2年徒刑，案經上訴，台灣高等法院18日改判1年半，全案定讞。鏡報 ・ 20 小時前 ・ 97
「生理食鹽水治癌」害死病患 名醫李光輝遭判刑1.5年
高等法院17日針對精神科名醫李光輝詐騙案做出二審判決，改判有期徒刑1年6月定讞，並追繳沒收150萬元。62歲的李光輝將因此入獄執行。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 7
高虹安申請復職仍在走公文！藍委對比「一審當日火速解職」：內政部真的雙標
新竹市長高虹安涉詐領國會助理費案停職，高院於16日二審宣判出現大逆轉，直接撤銷其貪污罪有罪判決，改依《刑法》偽造文書罪判刑6月，得易科罰金，引起各界熱議；針對高虹安申請復職的辦理進度，內政部長劉世芳今（17）日證實已於16日收到申請、正在簽辦當中。國民黨立委王鴻薇嘲諷，對比當年將高虹安解職的效率實在是天差地別。被控擔任立委期間浮報助理酬金及加班費，犯罪所得逾......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 35
男稱「竹聯幫」赴服務處長按喇叭 江和樹報警提告｜#鏡新聞
台中一名李姓男子，今天(12/18)上午，騎車到市議員江和樹的服務處前，長按喇叭，他自稱是竹聯幫，指控江和樹指使小弟到店家鬧事，服務處人員立刻報警，但這名男子完全無視公權力，在警方面前仍持續咆哮，江和樹當下決定提告，沒想到警方卻讓這名男子騎車離開，讓他非常傻眼。鏡新聞 ・ 14 小時前 ・ 1
涉協助富商鍾文智偽造簽名潛逃 李姓派出所副所長貪污罪聲押
富商鍾文智違反證交法，獲利新台幣4億餘元，判刑合計30年5月定讞後潛逃。北檢查出鍾文智在限制出境期間須向派出所報到，疑有員警協助鍾男偽造簽名，昨天搜索信義分局福德派出所、三張犁派出所等15處所，並約談包括三名派出所副所長、十多名員警等人說明，今天依貪污等罪將李姓派出所副所長聲押禁見，並諭令梁姓和古姓兩名副所長分別以30萬元交保、限制出境出海。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前 ・ 4
三高提前找上門！免費健檢「滿30歲就可做」 逾30萬青年受惠
成人健檢年齡下修至30歲！衛福部國健署今（18）日表示，調查顯示30至39歲國人中，已有18.7%高血脂、9.7%高血壓，2.5%高血糖，三高呈現年輕化趨勢。而根據2024年十大死因統計，三高慢性病佔了50％，對此，國健署今年（2025）已將成人預防保健服務已由40歲下修至30歲，至今逾30萬青年受惠。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發起對話
放乖乖也沒用! 蘆竹男凌晨騎"改裝車擾鄰"遭警查扣
地方中心／周秉瑜 桃園報導放乖乖但自己卻不乖！週二（16）凌晨一點多，桃園蘆竹有男子在道路上，來回試騎"未掛牌"的改裝拼接車，因為排氣管巨大噪音聲響，引發附近民眾檢舉，警方獲報後，也將車子依法沒入，並進行舉發。大半夜，一輛機車在筆直的大馬路上，來回試車，周邊還有一群人圍觀，警方見狀，立刻上前盤查。被點名要去派出所報到，機車騎士還在裝無辜。看看這輛車，根本就是"沒掛牌"的改裝拼接車，上頭還綁著一包綠色乖乖，實在令人傻眼，畢竟車主的行徑，一點也不乖！男子騎乘"未掛牌"的改裝車。（圖／民視新聞）事發就在桃園蘆竹龍林街，周二凌晨一點多，這名男子騎乘"未掛牌"的改裝車，因為排氣管，發出巨大噪音聲響，吵到附近民眾遭檢舉，警方獲報到場，依法舉發。蘆竹分局大竹派出所所長江宏翔：「警方當場依道路交通管理處罰條例，舉發改裝車違規行駛，依法沒入以及無照駕駛一件，及違規停車十一件等交通罰單」。改裝車上綁著一包綠色乖乖。（圖／民視新聞）放乖乖希望改車設備穩定運作，但搞了半天還是做白工，因為違規，機車警方被沒收。原文出處：改裝車放乖乖也沒用啦！蘆竹騎士凌晨炸街遭查扣 更多民視新聞報導日本400年魚漿老店進軍台灣 懶人蒲燒鰻料理3分鐘上桌傳產拚轉型！華新麗華推新品牌 鎖定高端製造、AI市場出國換匯免排隊！兆豐線上結匯、外幣ATM成新選擇民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
光速回歸！內政部「批准復職」 高虹安明重返新竹市府上班
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導新竹市長高虹安，被控在立法委員任內涉嫌詐領助理費46萬元遭起訴，一審台北地院去年7月依貪污等罪判刑7年4月、褫奪公權4年...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
林口菜園驚傳砍人! 7旬菜農"身中4刀"凶嫌新莊遭逮
社會中心／王毓珺 吳培嘉 新北市報導種菜糾紛，竟然演變成砍人的喋血案件！今天（18日）一早，新北市林口地區發生一起傷害案，有一名78歲的阿伯，到菜園種菜時，被人砍了四刀，送醫仍不治，警方初步調查，兇嫌可能是一名59歲的男子，他過去和被害人在同一塊地種菜，但阿伯把菜移走的過程中，疑似害嫌犯的菜死掉，雙方才起糾紛。警車鳴笛，十萬火急來到巷弄裡。員警：「你是說他是在哪裡種菜的？」菜園旁，拉起層層封鎖線，地面上還留有一雙拖鞋，就在不久前，這裡發生一起驚悚的砍人事件。附近民眾：「那個衣服蓋著，都還是(血)。」林口菜園驚傳砍人! 7旬菜農"身中4刀"凶嫌新莊遭逮（圖／民視新聞）附近民眾：「種菜兩個阿伯打架，他有去勸架，有一個受傷啦好像是這樣，他有聽到吵架聲，其中一個阿伯跟我們比較熟，我猜啦可能是種菜糾紛啦。」民視記者王毓珺：「實際回到現場可以看到，當時被害人就是倒在這邊，現在地面上還是血跡斑斑，但是沒想到兩人發生衝突的起因，竟然只是因為種菜糾紛。」菜園喋血案件，發生在18號早上7點多，新北市林口文化一路二段100巷，初步瞭解，78歲的陳姓被害人，跟59歲的葉姓嫌犯，過去在同一塊地種菜，但是被害人想把菜移到別的地方，沒想到在移動過程中，疑似不慎害嫌犯的菜死掉，嫌犯一氣之下，竟然就持刀猛砍，造成被害人左胸、手臂等，連中4刀，緊急送醫搶救。林口菜園驚傳砍人! 7旬菜農"身中4刀"凶嫌新莊遭逮（圖／民視新聞）陳姓被害人的機車，還停在現場，車上還載著種菜工具，怎麼也沒想到，出門種菜會出意外。附近民眾：「那個阿伯很好啊，在後面種菜他人很好。」附近民眾：「（種菜）將近40年了啊，（被害人）人很好啦，我們是做工的人，有空才來這邊種菜。」嫌犯砍人後，立刻騎車逃往新莊遭逮，但因為種菜小糾紛引爆砍人致死，實在離譜。原文出處：林口菜園驚傳砍人案！ 7旬菜農「身中4刀」凶嫌新莊遭逮 更多民視新聞報導男酒後"亂吐菜攤"爆口角 持刀怒刺老闆"左臀縫14針"板橋驚悚砍人案! 男因擦肩碰撞遭刺2刀濺血倒地19歲少年遭「直播虐殺」成焦屍…心碎母看片痛哭！民視影音 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
2友勸死不聽！香酥鴨老闆「喝醉硬開」畫面曝光 上路1分鐘收魂女清潔員
台南知名香酥鴨店鄭姓老闆（48歲）喝酒喝到天亮，開車回家途中撞死23歲女清潔員，男友目睹斷魂瞬間當場放聲痛哭，家屬同樣悲痛萬分。據了解，鄭男續了2攤，16日從5點喝到上午8點多，離開不聽朋友勸硬要開車，上路約400公尺，就在慶平路上撞死女清潔員。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
京華城案言詞辯論 柯律師團續上陣採「無罪答辯」
台北市 / 綜合報導 京華城案今(17)日繼續進行言詞辯論，由柯文哲的律師團率先上陣答辯，委任律師鄭深元砲火猛烈，就京華城案，政治獻金以及工作簿「小沈1500」紀錄，拿出各項證人證詞力證柯文哲清白，反控檢方羅織罪名，忽略對被告有利的事實，鄭深元律師甚至當庭表示，希望法院告發林俊言檢察官涉及偽造文書，以及前台北市長林欽榮涉及偽證罪。民眾黨前主席柯文哲一早準時現身台北地院，京華城案馬拉松式開庭，但他臉上未見疲態依然保持神秘微笑，支持者VS.台北市議員應曉薇說：「曉薇加油，曉薇加油。」台北市議員應曉薇依舊在女兒應佳妤的陪同下出庭，威京集團主席沈慶京則自己拄著拐杖步入北院，支持者VS.威京集團主席沈慶京說：「小沈加油，小沈加油。」柯文哲委任律師鄭深元率先上陣答辯，針對檢方論告一一反擊，鄭深元表示，針對京華城案柯文哲只有兩個指示，其一是送交研議，時任都發局長副市長都同意，其二的陳情函交辦則是秘書處自行分辦，而210萬政治獻金當時威京集團原本想以公司名義捐款，不符規定才改成個人名義，檢方認為20%容積獎勵價值121億，但210萬僅占0.017%，諷刺這連圓餅圖都畫不出來，記者VS.威京集團主席沈慶京說：「主席答辯的方向有想好了嗎。」而本案的另一個關鍵就在於沈慶京究竟有無行賄1500萬，律師強調工作簿來源是檢方騙票搜索而來，僅憑小沈1500文字根本無法證實有無行賄，而且沈慶京111年間每月提款數額從90萬到3000多萬元，認為檢方忽略對被告有利事實，並請求北院告發檢察官林俊言涉偽造文書，前台北市長林欽榮涉及偽證罪，柯文哲與律師團採無罪答辯，法庭攻防激烈，案情如何發展外界持續關注。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
涉收賄700萬助鍾文智免簽到 信義分局三張犂副所長聲押
北檢追查連一鮑魚前負責人鍾文智棄保潛逃案，懷疑有官警配合造假簽到紀綠，昨（18）日分兵多路搜索。信義警分局強調，秉持「不庇縱、不掩飾」立場，主動自清自檢，報請北檢指揮偵辦。最新消息，信義分局三張犂副所長涉收賄700萬，助鍾文智免簽到，遭聲押禁見。公視新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
男＂續攤被拒＂搶走友人錢包.車鑰匙 將人擠下車又打人
中部中心／邱俊超 苗栗報導16日清晨，苗栗頭份，發生一起誇張搶案！一名男子，因為想續攤被拒絕，竟然搶走友人的機車鑰匙及錢包，被搶車主無奈坐上車，半路卻遭推擠摔下車，動手毆打，嫌犯逃逸兩小時後，就被警方逮捕，一查酒測超標，還發現他是通緝犯。一台雙載機車，出現在監視器鏡頭內，但後座乘客，突然從車上掉落，滾了兩圈，身上物品掉了，就連鞋子也脫落，還慘遭好友出手痛毆，乘客無助的坐在馬路上，看著機車離去的方向，只能默默的撿起東西，走到路邊報警。男"續攤被拒"搶走友人錢包.車鑰匙 將人擠下車又打人（圖／翻攝畫面）事發就在苗栗頭份中正路與信義路口，摔在地上的22歲趙姓男子，其實才是機車車主，16日清晨，他和5個朋友一起到附近KTV唱歌喝酒，沒想到，其中一個人，唱到凌晨4點，還不過癮，約大家去續攤，被拒絕以後，竟將被害人，錢包、車鑰匙，通通搶走，警方獲報，立即調閱監視器追捕，2小時內，就將嫌犯查緝到案，後來發現這位，搶車搶錢包的男子，酒測值0.59毫克，還是一名竊盜通緝犯。續攤被拒竟搶走朋友機車 警2小時逮酒駕男子亦是"竊盜通緝犯"（圖／民視新聞）因為想續攤，搶車打人又酒駕，還被揪出通緝身分，現在只能乖乖面對法律制裁。《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！原文出處：男＂續攤被拒＂搶走友人錢包.車鑰匙 將人擠下車又打人 更多民視新聞報導噁男潛入醉女家「狂揉胸、滑到內褲裡」 下秒摸到經血 竟喊：好可惜色鬼硬上醉女強行襲胸！摸到「下身1物」竟嘆可惜酒後中指引爆夜唱血戰！中和好樂迪外凌晨大亂鬥 22警力急鎮場民視影音 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
網路創意私房菜是毒據點 暗號點餐大麻送上門
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 南投縣刑事警察大隊，日前查獲涉嫌非法持有及吸食第二級毒品大麻案，向上溯源擴大偵辦後，鎖定1名詹姓主嫌為販毒集團首腦。南投縣刑大表示，詹嫌將自身開設的餐館，包裝成提供「創意私房菜」或「深夜限定美食」的網絡廚房。利用特定的「餐點名稱」或「菜色組合」，作為交易大麻等毒品的暗號。專案小組長期跟監蒐證，見時機成熟，循線上門查緝...匯流新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
高檢署檢察官因「赴88會館」遭免職 轉任北檢觀護人
台北市 / 綜合報導 前高檢署檢察官黃錦秋，被指控邀約偵辦郭哲敏案的新北檢檢察官王涂芝，一起到「88會館」，和洗錢教父「涂誠文」經營的銀樓，接受無償招待，遭移送懲戒法院，二審判處黃錦秋免除檢察官職務，轉任台北地檢署觀護人，全案確定，這也代表黃錦秋在高檢署恐怕無法申請「服務紀錄良好文件」，無法轉任律師，高檢署則表示，目前尚未收到當事人申請，若收到將依法辦理。 前高檢署檢察官黃錦秋(2008)說：「我覺得我這個表現太過不專業，不應該涉入太多私人感情。」曾連續偵破兩起水泥封屍案，被司法界稱做「水泥達人」的前高檢署檢察官黃錦秋，因捲入八八會館風波，遭懲戒法院判決免職，轉任北檢觀護人，全案確定。記者VS.郭哲敏(1.13)說：「郭先生有什麼話想說。」過去地下匯兌業者郭哲敏開設的88會館，涉嫌免費招待檢警和政商人事，導致人事大動盪，懲戒法院指出，黃錦秋109年1月17日，邀請偵辦郭哲敏案的新北檢檢察官王涂芝，一起到88會館公設KTV唱歌，另外兩人也在同年7月10日，一起到涉嫌協助博弈集團洗錢的涂誠文，管理的銀樓地下室唱歌，涉及接受無償招待。而111年爆發88會館後，黃錦秋還要求王涂芝改口否認，有至88會館意圖卸責，一審被判決轉任檢察事務官，二審轉任北檢觀護人，原為檢察長熱門人選的黃錦秋，不只斷送檢察官生涯，後續想轉任律師恐怕也將受到影響，黃錦秋委任律師黃秀惠說：「她只是打去詢問一下(服務紀錄文件)，今天(網路媒體)就連載了嘛，目前還在，我們目前就是還在思考。」根據相關法規，檢察官想轉任律師，向服務機關申請取得服務紀錄良好文件，就能免試取得律師資格，如果沒有這份文件，就得重新考取律師資格，高檢署回應目前尚未收到黃錦秋的申請，如果有收到將依法辦理，但黃錦秋因88會館案受到懲戒，在高檢署已經不符合申請資格，但若在擔任觀護人期間表現良好，五年後還是有申請機會。 原始連結華視影音 ・ 15 小時前 ・ 發起對話