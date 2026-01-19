冒充賴清德總統發釣魚信件 警署請民眾多加留意

針對近期有不明人士冒用總統名義寄送電子郵件，並誘騙民眾回復。警政署表示該郵件並非由總統府所發出，目的在於誤導收件人該電子郵件為合法之聯繫管道，於取得信任後進行詐騙或是蒐集資料，提醒國人務必提高警覺，切勿回復該郵件，以防受騙。

此類冒用總統名義寄送郵件之行為，已涉嫌觸犯刑法偽造文書罪，警政署已責由刑事警察局科技犯罪防制中心蒐集相關事證偵辦中，並將通知相關業者下架該內容。

警政署在此也呼籲民眾注意，若收到該類可疑郵件，請立即刪除，切勿依郵件內容指示操作，以防受騙。民眾若收到疑似冒名郵件，可撥打「165反詐騙專線」或檢具相關事證向轄區警察機關檢舉，俾利據以偵辦。