假冒「金鑰匙」認證行騙 慣犯改名轉戰台北台中詐財數百萬

根據CTWANT報導，飯店服務業最高榮譽的「金鑰匙」認證，近期竟成為詐騙集團的偽裝工具。CTWANT接獲讀者爆料，一名曾在2024年9月盜竊花蓮五星飯店新人80萬元禮金的鄧姓男子，在被飯店開除後改名為夏姓，轉戰台北、台中地區繼續行騙。

該男子自稱在中國大陸取得金鑰匙認證，曾服務過周杰倫、達賴喇嘛、泰國總理等知名人士。他利用這個虛構身分打入企業主社交圈，聲稱人脈廣闊，能夠協助處理各種商業事務。

金鑰匙是國際旅館金鑰匙協會頒發的最高榮譽徽章，入會條件嚴格，需具備5年以上飯店禮賓主管經驗、精通2至3種語言，並通過嚴格考試評審。台灣目前僅有28位通過認證的金鑰匙會員。

廣告 廣告

根據受害者指控，夏男去年聲稱可取得某精品品牌6折優惠，吸引多人在台中七期合夥開設精品店，受害者代墊款項約200萬元。他還宣稱認識寶格麗設計師，可協助店面裝潢設計。

另一起案例中，一名企業主因在越南有應收帳款，夏男聲稱有管道協助收回，但需要打點費用，向受害者借款120萬元。該筆款項至今未歸還，當事人已提出告訴，雖達成和解但夏男未依約返還款項。

夏男還曾聲稱認識時任泰國總理貝東丹，帶企業主前往泰國洽談土地開發案，最終以行程延誤為由宣告破局。去年台中新光三越因氣爆停業期間，他也向有意進駐的品牌商聲稱認識董事長可協助安排櫃位。

調查顯示，鄧男前科累累，12年前曾提供銀行帳戶給詐騙集團，7年前從事殯葬業時詐騙客戶71萬餘元。他曾多次更名，在被花蓮飯店開除後，短暫任職於台北高端會員俱樂部李奧國際。該公司去年4月發出聲明，表示夏男從未提供金鑰匙認證文件，並與其切割關係。

爆料者描述，夏男約30多歲，身高180公分，體型高大。當謊言即將被拆穿時，經常以身體不適、住院為由失聯，甚至聲稱進入精神病院。記者致電夏男詢問金鑰匙認證一事，對方隨即掛斷電話未作回應。

更多品觀點報導

竹科工程師慘遭投資詐騙1644萬！警方指紋破案5車手全數落網

藍營踢爆綠營敗選退輔會！中小企業聯輔基金會驚藏「創意私房」要犯

