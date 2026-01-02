冒出一堆人模仿張文恐嚇 醫師示警「這樣做」恐埋下恨世種子

【黃詩淳／綜合報導】北捷日前發生重大隨機殺人案後，網路上出現不少想模仿兇嫌張文的恐嚇言論，引發社會不安，警方追查後羈押多人，還有人被起訴，對此，精神科醫師沈政男認為，這樣做「只會埋下下一個恨世的種子」。

沈政男引述媒體報導指出，警方最新調查公開張文「犯罪四部曲」，先是焚毀租屋處，顯示「已無回頭路」；在北車企圖以汽油彈、煙霧彈製造驚恐和傷亡；在中山站外進行隨機殺人；最後書店六樓是他選定的輕生場所。

沈政男直言，「這案件的本質百分百就是大規模隨機殺人常見的，攻擊後果難以承受，只能選擇離世」，至於難以承受，為什麼還要攻擊？「因為：自尊被踩在腳底，更難以承受，所謂不共戴天，意思就是如此曲」。

而他也提到，最近有好多網友因為聲稱要進行模仿而被羈押，他認為「因何必這樣大費周章？你這樣做，只會埋下下一個恨世的種子」，因為要和張文一樣，對社會怨恨、仇視到這種程度，相當罕見，跟那些在網路上嚷嚷的人絕對不一樣。

沈政男認為，張文比起大規模隨機殺人常見的攻擊宣言，至少把自己為什麼恨世的理由講出來，根本沒有意願讓大家知道為什麼要這麼做，這實在是罕見中的罕見，「這樣的攻擊計畫如果在可以擁槍的社會發生，後果不堪設想」。

他其實很好奇張文在軍中到底發生了什麼事，「那一段軍中經歷，絕對是他形成隨機殺人犯案動機最可能的熱區」，並表示最近到處羈押在網路上說要模仿的人，「這樣做有符合比例原則嗎？如果沒有，恐怕會讓更多人對這個社會更加不滿」。

