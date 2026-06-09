冒名化工廠走私20億毒品來台 檢警聯手攔截百萬顆喪屍菸彈流入市面
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為貫徹政府對新興毒品零容忍決心，並防制「喪屍煙彈」引發毒駕及社會治安危害，保三總隊與橋頭地檢署於第14波安居緝毒專案期間在海關成功攔獲100公斤第二級毒品依托咪酯，並查獲負責報關收貨的潘姓共犯及鄭姓運毒主嫌，阻止大批毒品流入市面。
全案是保三總隊日前接獲情資，運毒集團欲趁農曆春節前貨運量暴增，企圖「混水摸魚」運輸大量毒品，立即報請與橋頭地檢署檢察官李侃穎指揮偵辦，並與航空警察局高雄分局及關務署高雄關共組專案小組聯手深入追查。
經跟檢警長期監蒐證並結合大數據分析，專案小組鎖定運毒集團冒用高雄知名化工公司名義，以合法化學品規避海關查驗，企圖走私大量毒品入境，經縝密調查，掌握犯嫌身分及運毒事證後，於3月20日查緝負責報關、收貨潘姓犯嫌，並向上溯源查緝鄭姓主嫌到案，成功於高雄關攔阻100公斤高純度依托咪酯粉末走私入境。
檢警調查發現，鄭姓主嫌於幕後策劃運毒，以高報酬吸收潘嫌，再指揮潘嫌辦理報關，以及後續領取藏毒貨物事宜，初步估計若本次毒品入境約可製成100萬顆依托咪酯「喪屍煙彈」，黑市價值超過新臺幣20億元，所幸即時攔阻毒品流入市面，全案詢後依違反毒品危害防制條例移請臺灣橋頭地方檢察署偵辦，鄭、潘2嫌均為法院裁定羈押，近日已遭起訴。
俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯電子煙彈，對社會治安及國人健康危害極大，施用後會導致意識混亂，甚至像「殭屍」一樣渾身顫抖無法站立，如駕車吸食依托咪酯更將造成車輛衝撞，引發重大死傷，毒駕害人害己，請民眾切勿吸食。
保三總隊將持續從源頭阻斷毒品流入市面，並溯源追查幕後主嫌及販毒網路，澈底瓦解運毒集團，以維護國人健康及社會安定。
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