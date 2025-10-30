冒名區公所編假課程 騙投資虛擬貨幣逮面交車手

cnews204251030a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

近來嘉義市東、西區區公所臉書粉絲專頁，陸續傳出被不法分子，冒名成立假帳號。嘉義市刑事警察大隊表示，詐騙集團假冒區公所名義，以「免費健走、太極拳、瑜伽」等課程誘騙民眾，最終目的是將被害人導向「虛擬貨幣假投資」詐騙。所幸區公所人員反應得宜後，嘉義市警局長陳明志親自督軍，立即指示展開偵辦下，循線查獲面交車手，有效遏止詐騙。

市刑大表示，10月5日傍晚，東區區公所職員發現，有假冒的臉書專頁，發布多項免費課程招募訊息，並要求民眾點擊連結加入Line好友留下個資。東區區公所主任吳勇杰接獲通報後，立即撥打165反詐騙專線，並在第一時間於區公所官方臉書發布澄清訊息，提醒民眾切勿上當。也隨即前往嘉義市警察局刑事警察大隊報案。隔天，西區區公所臉書，也出現同樣遭冒名的狀況。

警方表示，員警深入偵辦發現，詐騙集團先以「公務機關」名義取信民眾，用「免費課程」當作誘餌，民眾一旦加入Line好友，隨即會被引導至假投資群組或平臺，謊稱可利用交易平台漏洞，賺取高倍率報酬，並可獲取每月穩定配息，僅需將現金兌換成虛擬貨幣，再入金給團隊代為操作即可。

市警局表示，局長陳明志高度重視這類假冒公務機關的詐騙行為，立即指示刑事警察大隊，將案件列為偵辦重點，成立專案小組，運用科技偵查手段，誓言將詐騙集團一網打盡。由於區公所反應迅速、報案及時，為警方爭取了寶貴的偵辦時間。專案小組連日追查後，也成功掌握詐騙集團活動軌跡，順利查獲涉嫌面交的取款車手。

市警局表示，依據「165打詐儀錶板」統計數據分析，嘉義市今年1至9月平均每月受理詐欺168件、財損8021萬元，相較於去年8至12月平均每月受理件數減少17.7％、財損減少36.1％。對於詐欺的發生案件、財損的金額等，都呈現顯著的成效。

市警局指出，9月份攔阻成效方面，共攔阻21件總計934萬餘元、查緝詐欺集團5團58人、查扣不法所得595萬餘元；在防制提領熱點部分，查獲外籍提領車手8人，均為馬來西亞籍。其中1車手身上甚至查扣多達50張金融卡，經嘉義地方檢察署聲請羈押，也經法院全數裁定准予羈押中。

嘉義市警局局長陳明志表示，雖然打詐識詐工作初見成效，但詐騙手法不斷翻新，唯有全民共同提升警覺、齊心識詐並學會如何查證，才能有效降低受害風險。將持續結合市府各局處、社區團體與在地民眾力量，推動全民識詐、全民打詐，形成共同防護網，攜手打造安全宜居、永續幸福的嘉義市。

