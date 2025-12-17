冒名案件偵查終結中檢依法起訴 何昱奇感嘆名人被冒用已成公共風險

中華民國運彩公會及理事長何昱奇(藍衣)長期贊助基層運動。





台中市一名楊姓女理專，涉嫌冒用運彩公會及理事長何昱奇的名義，以開彩券行為由招攬投資吸金，繼初估約20人上當，被害金額1500萬元，經媒體披露後，被害人數更是增加到30人，受騙金額超過3000萬元，何昱奇去年四月偕同律師到台中市調查處正式提告，除捍衛清白也呼籲民眾不要再上當。何昱奇今天表示，相關案件歷經20個月後，他已收到台中地檢署的起訴書，楊女被依違法銀行法、偽造文書、詐欺、個人資料保護法等罪嫌起訴。

廣告 廣告

何昱奇表示，尊重司法機關的專業判斷，也尊重後續法院審理結果。他說，隨著社群媒體與即時通訊盛行，名人或半公眾人物的身分遭冒用情形日益增加，不僅可能造成當事人名譽受損，也可能誤導社會大眾，甚至衍生財務、法律等連鎖風險，已非單一個案，而是值得正視的公共議題。

何昱奇說，該名楊姓女子從事保險經紀人及理專，因與妻子認識，知悉他是運彩公會理事長，至少在2年間持續向熟識客戶或友人遊說，以可以代表他個人的名義，對外招攬投資彩券行，且為了取信他人，她還偽刻印章，製作偽造運彩公會授權合約書跟印章，騙取投資吸金。

何昱奇表示，身為公會理事長，其言行與名義本就具有一定公共性，一旦遭到冒用，影響的不僅是個人名譽，更可能對公會運作、公眾判斷及制度信任造成實質衝擊。因此，事件發生後，他選擇第一時間依法報案、全力配合調查，並在必要時正式提告，目的並非情緒回應，而是履行職責。

「維護名譽，對公會理事長而言，不是個人感受問題，而是制度責任。」何昱奇指出，若放任冒名行為存在，將使社會大眾無從分辨真偽，長期下來，對公會與相關產業的信任基礎，都是不可承受的風險。

何昱奇也進一步提醒，隨著社群媒體與即時通訊盛行，名人或半公眾人物的身分遭冒用情形日益增加，不僅可能造成當事人名譽受損，也可能誤導社會大眾，甚至衍生財務、法律等連鎖風險，已非單一個案，而是值得正視的公共議題。

針對此次檢方依法起訴結果，何昱奇表示，尊重司法機關的專業判斷，也尊重後續法院審理結果。他強調，案件進入司法審理程序，象徵制度正式介入處理，也再次印證，透過法律途徑維護名譽與秩序，是最理性且負責任的作法。

何昱奇最後表示，未來將持續以法治、制度與公眾信任為最高原則，理性面對後續司法程序，也呼籲社會各界正視冒名風險，共同維護資訊真實與公共秩序。

更多新聞推薦

● 「不副署、不公布、不執行」 黃國昌：賴政府公然向法治宣戰，籲全民做好長期抗戰