冒名標示爭議遭撤銷「台中市十大伴手禮」資格！歐客佬道歉後 台灣咖啡品牌信任如何重建？

歐客佬精品咖啡於2025年12月19日針對產地標示爭議舉行說明記者會，董事長王信軍（左）、總經理涂斐鈴（右）鞠躬道歉。（圖片來源：中央社）

撰文＝林玉婷

知名連鎖品牌歐客佬精品咖啡（簡稱歐客佬）遭巴拿馬頂級藝伎咖啡莊園Finca Sophia指控冒名標示的爭議，已從最初的產地指控，演變為牽動司法調查、官方獎項撤銷與精品咖啡產業信任基礎的重大事件。

歐客佬於2025年12月19日召開記者會公開致歉，同日台中市工商策進會也宣布撤銷其「台中市十大伴手禮」得獎資格，這起爭議的層級，已明確跨入制度與公信力的檢驗。

爭議起點：產地否認採購，主管機關正式成案

本案源於被譽為「藝伎教父」的Finca Sophia莊園主Willem J. Boot於2025年11月與12月兩度公開指控，指出台灣咖啡業者黑金咖啡與歐客佬精品咖啡，未曾向其莊園或合作夥伴採購，卻以「Finca Sophia」名義販售咖啡產品。

廣告 廣告

台中市衛生局隨後於11月26日進行查察，確認歐客佬販售的「Finca Sophia 巴拿馬索妃亞莊園藝伎水洗黃金烘焙」產品，實際原料來源為Willem J. Boot另一個莊園「Finca La Cabra」，與標示不符，涉嫌違反《食品安全衛生管理法》，並正式函送台中地檢署分案偵辦，使事件正式進入司法程序。

記者會公開致歉、說明疏失，但責任已成事實

面對產地端否認採購關係、主管機關介入調查與市場輿論壓力，歐客佬於12月19日召開記者會，董事長王信鈞與總經理涂裴鈴出面說明事件始末並致歉。

歐客佬在會中承認，事件源於內部作業流程疏失，員工於產品標示時未經複查，誤將實際為Finca La Cabra莊園的巴拿馬藝伎咖啡豆，標示為Finca Sophia。但歐客佬強調並非刻意誤導消費者，兩者市價雖有約2倍差距，但實際販售是依照Finca La Cabra價格出售，並未以Finca Sophia的高價定位販售該批產品，因此並未藉此獲取不當利益。

歐客佬並說明，該批咖啡豆共進口34公斤，實際售出20包、每包半磅，獲利約新台幣1萬9,000元，目前已全數下架回收，並主動聯繫消費者辦理無條件退貨或更換等價商品，另加贈藝伎禮盒。同時，相關負責人已調離現職，內控與標示審核SOP全面檢討，並承諾全力配合後續調查。

董事長王信鈞坦言：「第一次面對這類事件感到錯愕，部分外界理解已超出公司原本認知，但仍有責任向消費者說明與致歉。」

歐客佬精品咖啡董事長王信鈞（左）、總經理涂裴鈴（右）說明內部作業疏失，誤將Finca La Cabra莊園藝伎咖啡豆標示為Finca Sophia莊園。(圖片來源：中央社)

不只是行政疏失：食品標示責任的法律高度

從法規角度觀察，本案關鍵並不在於是否主觀牟利，而在於是否構成「足以引人誤解的標示」。依《食品安全衛生管理法》第28條規定，食品不得有虛偽或足以誤導消費者的標示行為；即便售價未對應最高價位，只要標示內容足以影響消費判斷，即可能成立違規。

本案由地方衛生機關直接函送地檢署偵辦，而非僅止於行政裁罰，顯示主管機關已將其視為影響消費信賴與市場秩序的案件，法律責任高度明顯提升。

官方獎項撤銷：制度背書的正式回收

更具指標性的發展，是台中市工商策進會的處置。12月19日召開評議委員會，依「台中市十大伴手禮」評選簡章規定，認定歐客佬涉及標示不實爭議，已影響活動公信力與品牌形象，正式撤銷其得獎資格，並依法收回獎座與證書。

工策會說明，「台中市十大伴手禮」為具高度指標性的官方選拔活動，長期以來重視品牌誠信、產品品質與食品安全。依據評選簡章壹拾壹點得獎義務第6款規定，得獎廠商如經查有違反簡章規定、經營不實、違反法令或發生爭議事件，致影響社會觀感並有危害活動形象之虞者，主辦單位應撤銷其得獎資格，並自撤銷日起3年內不得再行參選。這項決議，代表官方不僅回應單一事件，更是在維護整體制度的信任門檻。

歐客佬玫瑰咖啡禮盒榮獲2025臺中市十大伴手禮，12月19日主辦單位台中市工商策進會決議撤銷得獎資格，且3年內不得再參選。（圖片來源：歐客佬官方購物網站截圖）

精品咖啡市場的結構風險，被一次攤開

對產業而言，這起事件的影響不只落在歐客佬本身，而是直指精品咖啡市場的核心結構。高價藝伎咖啡的價值，建立於「莊園名稱、批次來源與可追溯性」之上，消費者購買的不是單純風味，而是一整套產地信任體系。

當莊園名稱被錯置或冒用，即便屬行政疏失，也足以動搖市場對整體標示制度的信心。這也是為何產地端選擇公開發聲，而主管機關與官方選拔制度迅速介入，避免個案失守演變為產業通案風險。

從危機處理到制度補強，考驗才正開始

雖然歐客佬已公開致歉，並對誤植莊園名稱的產品完成下架、退換貨與內控檢討，但這起事件真正考驗的，並不只是一家企業的危機處理能力，而是台灣精品咖啡市場是否具備足以被國際產地信任的制度基礎。

當高價咖啡的交易高度依賴莊園名稱、批次與可追溯性，標示正確性就不再只是企業內部管理問題，而是整個市場能否被視為「可信任交易對象」的前提。若缺乏更明確的標示準則、第三方查核或進口端責任分級，一旦個案反覆出現，受損的不只是單一品牌，而是台灣市場在國際精品咖啡體系中的信用評價。

從這個角度來看，這起爭議的終點不應只停留在道歉與裁處，而在於是否促成制度補強，讓「莊園名稱」真正回到可驗證、可追責的位置。否則，今日的個案，很可能只是未來產業風險的預告。