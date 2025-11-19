冒名清查陸證件 陸委會：詐騙手法別上當

（中央社記者李雅雯台北19日電）大陸委員會（陸委會）今天提醒，有詐騙集團冒名移民署名義，以懷疑領用中國大陸身分證件為由，要求民眾點選不明網址，這是詐騙手法，呼籲民眾切勿上當。

陸委會19日晚透過新聞稿表示，接獲陳情通報，有疑似詐騙集團利用移民署名義，以懷疑可能領用中國大陸身分證件為由，要求當事人點選電子郵件所附連結網址。

陸委會提醒，這是詐騙手法，切勿任意撥打電子郵件所附電話或點擊相關連結、登錄特定網站，避免上當受騙。

陸委會強調，政府從來沒有利用電子郵件或網頁提供民眾查詢是否曾經領用中國大陸身分證件，已經通報刑事警察局等主管機關，啟動網頁阻斷與刑事查處等作業。（編輯：邱國強）1141119