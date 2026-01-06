冒名發文指前男友四處騙砲 女子慘了

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市林姓女子為免其他女性受害，涉嫌冒用前男友名義註冊臉書帳號，並用他臉部照做帳號照片，進而發文指他四處騙約砲，被橋頭地院依違反個資法，判處徒刑2月，得易科罰金。

據了解，被告林女因故與被害人李男分手後，在2021年1月4日，涉嫌冒用他的名義註冊臉書帳號，並使用其臉部照片作為帳號照片後，當日起至2022年1月7日間貼文，內容指其同時交往小三、小四、小五，性侵、四處騙砲，興趣是外遇及拍性愛影片收藏等訊息。

案經李男報請左營分局處理後，員警傳喚林女到案說明，製作筆錄後，依違反個人資料保護法罪嫌，函送橋頭地檢署偵查、起訴。

林女指稱，要讓大家知道李男是怎樣的人，他的親朋好友都以為他很紳士，她要提醒其他女生不要像她一樣成為受害人，不認為違法。

橋頭地院開庭調查後，審酌林女自白，從輕判處有期徒刑2月，如易科罰金，以1000元1日，仍可上訴。

