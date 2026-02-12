冒名粉專發文散佈不實言論 陳亭妃報案：追究到底

陳亭妃說明，冒用陳亭妃後援會名稱的臉書社團並不是本人或團隊所經營管理的社團。（圖／黃耀徵攝）

民進黨2026台南市長選舉提名立委陳亭妃出戰，不過，近期卻有不明人士以「陳亭妃-大台南後援會」名義成立非官方粉絲社團，且在粉絲社團故意散佈傷害前行政院發言人陳宗彥的不實言論。對此，陳亭妃表示，一向尊重網路言論自由，但言論自由不等於可以無法無天地造謠抹黑，甚至惡意散佈不實訊息，尤其對於有目的傷害別人，絕不縱容，必將採取法律行動，追究到底。

陳亭妃表示，自己要鄭重說明，冒用陳亭妃後援會名稱的臉書社團並不是本人或團隊所經營管理的社團。

陳亭妃指出，此社團已經數次發布傷害陳亭妃的言論，不論是本人或團隊都向臉書檢舉多次，臉書一樣不理不睬，一直無法下架此社團，現在又在粉絲社團故意散佈傷害陳宗彥的不實言論，真的惡質到了極點。已向第五分局報案，以正視聽。

陳亭妃強調，一向尊重網路言論自由，但言論自由不等於可以無法無天地造謠抹黑，甚至惡意散佈不實訊息，尤其對於有目的傷害別人，絕不縱容，必將採取法律行動，追究到底。

