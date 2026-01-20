冒名總統釣魚信件狂發「你好！我是賴清德」 警政署籲民眾小心受騙

警政署指出近來有不明人士冒用總統名義寄送釣魚簡訊，呼籲民眾小心上當。（圖／翻攝畫面）

Email驚見「你好！我是賴清德。」？警政署指出，針對近期有不明人士冒用總統名義寄送電子郵件，誘騙民眾回復，該郵件並非由總統府發出，目的在於誤導收件人該電子郵件為合法之聯繫管道，於取得信任後進行詐騙或是蒐集資料，提醒國人務必提高警覺，切勿回復該郵件，以防受騙。

警政署指出，此類冒用總統名義寄送郵件之行為，已涉嫌觸犯刑法偽造文書罪，警政署已責由刑事警察局科技犯罪防制中心蒐集相關事證偵辦中，並將通知相關業者下架該內容。

廣告 廣告

警政署在此也呼籲民眾注意，若收到該類可疑郵件，請立即刪除，切勿依郵件內容指示操作，以防受騙。民眾若收到疑似冒名郵件，可撥打「165反詐騙專線」或檢具相關事證向轄區警察機關檢舉，俾利據以偵辦。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

蔥油餅伯賣200份餅才夠給零用錢 啃老逆子「嫌太少」狠弒雙親導火線曝光

從小被打到大！不滿父母管教太嚴格 蘆洲逆子預藏開山刀狠心殺雙親

涉亂刀砍死父母！「啃老兒」未婚生子 退伍後就沒工作都靠父母養