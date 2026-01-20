冒名賴清德發釣魚信件誘騙民眾回覆 刑事局籲收到立即刪除

刑事局表示，近期有不明人士冒用總統賴清德名義寄送電子郵件，提醒民眾務必提高警覺，切勿回覆郵件，以防受騙。（圖：刑事局提供）

近期有不明人士冒用賴清德總統的名義寄送電子郵件，並誘騙民眾回覆。刑事局今天（20日）表示，冒用賴清德名義寄送郵件已觸法，科技犯罪防制中心蒐集事證偵辦中，提醒民眾不要受騙。(請聽AI報導)

刑事局說明，近日有民眾收到不明人士假冒賴清德的電子郵件，內容為「您好！我是賴清德。如果您有任何關於公民發展的問題，請發送電子郵件到我的個人郵箱。我希望我們能攜手為國家發展貢獻力量。另外，我還有其他事情想和您討論，收到您的郵件後，我才能繼續。」

刑事局指出，這類冒用總統名義寄送郵件的行為已經觸法，科技犯罪防制中心蒐集相關事證偵辦並通知業者下架。

警政署呼籲，民眾如果收到可疑郵件，請立即刪除，千萬不要回覆郵件或依郵件內容指示操作，以防受騙；可撥打「165反詐騙專線」或向轄區警察機關檢舉。(以上新聞楊清緣編輯，AI播報)