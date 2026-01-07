冒名運彩公會理事長吸5千萬 前桌球國手捲款失聯

台北市 / 綜合報導

曾代表台灣出國比賽的楊姓前桌球女國手，被人踢爆冒用台灣運彩經銷公會理事長何昱奇的名義，到騙民眾合股經營彩券行，謊稱不只保本還能穩定獲利，最後卻倒債失聯，捲款總金額高達5千萬元。直到被害人找上門來，何昱奇才得知自己被人冒名在外招搖撞騙，氣得報案。經過檢調偵查，楊姓前桌球國手已經被起訴，但還是音訊全無，對於受騙民眾來說，這些錢能不能成功討回來，依然是未知數。

手拿中華民國國旗，站在頒獎台上領獎，她是曾代表台灣出國比賽的楊姓桌球國手，曾經替國家賣力爭光，如今楊姓前桌球國手卻被民眾踢爆，冒用台灣運彩經銷公會理事長的名義，在外誘騙民眾合股經營彩券行，捲款金額高達5千萬元。

當事人溫先生說：「一開始50萬，後來還有匯到她哥哥的帳戶70萬，我這邊總共120萬，很誇張，一個代表國家的人，得過這麼多榮譽的人，現在搞成這個樣子。」

溫先生，前後匯出超過百萬元但僅僅拿回9千多元利息，會誤信能穩定獲利，就是因為，楊姓前桌球國手，聲稱運彩經銷公會理事長何昱奇，授權她找人合股經營彩券行，強調高報酬投資除了能保本，還可以按月領百分之5到20不等的紅利，為了增加真實性，楊姓前桌球國手還會拿出偽造的合股契約書，證明真的有跟何昱奇合作，最後才發現通通是一場騙局。

運彩公會理事長何昱奇說：「關於冒名我的部分已經偵結了，後面新增的案件的被害人，都用她自己的名字，用她國手的名義去騙。」

經過檢調長達20個月偵查，楊姓前桌球國手已經被起訴，但目前不只電話打不通，網路社群也根本找不到人，如今失聯被害人組成自救會，希望能把這些被騙走的錢要回來。

