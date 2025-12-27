「劉德華找你」討債？台中外埔一處三合院慘遭貼滿追債傳單，屋主林小姐無辜受害！林小姐27日清晨回老家餵貓，赫然發現家中後門及牆面佈滿黑白傳單，內容指名道姓點名「愛綁鐵的阿龍」欠債不還，呼籲鄰居協助找人，還附上一張打馬賽克的男子照片。然而，林小姐根本不認識傳單上的人，花了半小時仍無法清理乾淨，連倒垃圾時間都錯過了。面對這場無妄之災，她只好在同一位置貼上公告，嚴正聲明此處並沒有「愛綁鐵的阿龍」居住，希望自稱「德華」的債主不要再來騷擾！

冒名「劉德華」追債找錯人！三合院遭貼滿傳單 屋主崩潰：不認識阿龍。(圖／TVBS)

廣告 廣告

一名債主自稱「劉德華」，以大量貼傳單方式追債，卻貼錯地點，造成台中外埔一處三合院住戶困擾。屋主林小姐27日清晨回老家餵貓時，發現家中後門及牆面被貼滿黑白傳單，內容指稱「愛綁鐵的阿龍」欠債不還，呼籲鄰居協助找人，還附上一張打馬賽克的男子照片。然而，林小姐根本不認識傳單上的人，懷疑可能是親戚曾將房子出租，而「阿龍」可能是前租客，但鄰居也表示從未見過傳單上的人。

債主自稱「劉德華」 貼傳單追債找錯人。(圖／TVBS)

這些傳單內容頗具創意但錯誤百出，以「愛綁鐵的阿龍，做人實在惡劣」為開頭，還寫著「沒多少錢也在躲」等字句，甚至冒用「劉德華找你」的名義來追債。林小姐表示，她不僅要清理大量傳單，門上殘留的泡棉膠更是難以清除，花了半小時以上仍無法完全清理乾淨，連倒垃圾的時間都錯過了。

林小姐的老家位於台中外埔二崁路，是一座傳統三合院，她居住的部分是其中一側的護龍。面對這場無妄之災，林小姐只好在同一位置貼上公告，嚴正聲明此處並沒有「愛綁鐵的阿龍」居住，並表達這樣的行為讓她非常困擾，希望自稱「德華」的債主不要再來騷擾。

無辜屋主被貼滿傳單 嚴正聲明：不認識他。(圖／TVBS)

對林小姐而言，這不僅是一場烏龍，更是一次無辜受害的經驗。她推測，可能是之前親戚將房子出租後又被轉租，而「阿龍」可能曾是租客，但現已搬離。這起討債貼錯門的事件，不僅造成無辜住戶的困擾，也反映出以此種方式追債的不當與可能帶來的負面影響。

更多 TVBS 報導

醫美醫再惹議！爆手術中護理師「代抽脂」 立委控密醫

她獲封葡萄姑娘！女星為劉德華瘋一輩子 圓夢發片親手送給男神

獨／囤物逾十年！ 鄰居嘆束手無策 屋主聾啞 月花四萬顧母

電商公司遭控職場霸凌「不成立」 當事人怒

