冒名「地板清潔劑」走私大陸禽流感疫苗 彰化海巡查獲

不法業者以「清潔劑」為名，走私大批「禽流感」疫苗，遭彰化海巡查獲。（圖：海巡署提供）

海巡署彰化查緝隊，破獲一宗「掛羊頭賣狗肉」走私「黑心動物用藥」案！前往雲林縣逮捕家禽業者劉姓主嫌，查扣1886瓶以「地板清潔劑」為名，從中國大陸走私進口的「禽流感疫苗」。全案偵訊後，依違反《動物用藥品管理法》移送檢方偵辦。（李河錫報導）

海巡署彰化查緝隊，先前接獲線報指稱，因入冬之後，國內進入禽流感盛行期，疑似有家禽業者利用管道意圖從中國大陸非法走私防禽流感相關疫苗；經會同雲林查緝隊、農業部等單位組成專案小組，歷經長期蒐證與跨機關情資整合，終於發現劉姓養雞業者，涉嫌利用從中國大陸「空運包裹」管道，以「地板清潔劑」為名，刻意虛報貨品名稱，並結合中國大陸端「物流供應鏈」規避查緝，等貨物入境後，再透過國內大型物流平台、分送各地貨運站交貨販售圖利。

廣告 廣告

經專案小組掌握關鍵情資後，報請當地檢方指揮下，展開搜索查緝，當場查扣1886瓶(共50萬cc)成份不明的「非法禽流感疫苗」，立即逮捕劉姓主嫌，經偵訊後依違反《動物用藥品管理法》、移送雲林地檢署偵辦！

掛羊頭賣狗肉！不法業者以「清潔劑」為名，走私大批「禽流感」疫苗，遭彰化海巡查獲、移送法辦。（圖：海巡署提供）

海巡署彰化查緝隊副隊長林逸寒表示，所查扣大批「黑心禽流感疫苗」，如果流入養殖業，供應50萬隻家禽施用，將嚴重危害國內動物防疫體系與公衛安全；呼籲相關家禽業者與民眾，務必遵守現行法令，產業界也不要使用任何來路不明的「防疫用藥」，以免造成防疫破口、危害到整體產業。此外，也籲請國人，如發現海上有不法活動、走私、偷渡線索，以及有外國、中國軍艦、公務船及20噸以下異常目標等，都可撥打海巡署「118」免付費報案專線，即有機會獲得豐厚獎金，期盼藉由全民的力量共同杜絕不法情事，一起為維護社會治安盡一份心力。