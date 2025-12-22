冒名《超級夜總會》行騙出沒！三立嚴正聲明：邀約招攬收費全假的

娛樂中心／蕭翰弦報導

三立長青綜藝節目《超級夜總會》頗受廣大觀眾喜愛。

近日傳出有不明人士，疑似冒用三立台灣台的長青綜藝節目《超級夜總會》名義，對外進行聯繫、邀約，甚至涉及收費、索取個資等行為，引發外界關注。對此，三立電視《超級夜總會》所屬製作單位今（22）日正式發布聲明，嚴正澄清以防止民眾避免受騙。

《超級夜總會》節目製作單位強調，從未以任何名義向民眾、店家、團體或個人收取費用，也不會要求匯款、索取個人資料，更不會私下進行招商、合作或募款等行為。

並且進一步說明，凡涉及節目錄影、演出邀請或相關合作洽談，皆由公司正式工作人員，透過官方管道聯繫，並具備完整的製作流程與書面確認文件，不可能以私人名義或非正式方式接觸。

廣告 廣告

同時《超級夜總會》製作單位也呼籲，若民眾接獲可疑來電、簡訊或邀約，務必保持警覺，切勿輕信對方說詞，如有疑慮，可透過三立電視官方管道查證，以確保自身權益與財產安全。

【三立電視《超級夜總會》官方聲明全文】

近期接獲民眾反映，坊間疑似出現冒用「三立電視」或節目《超級夜總會》名義，進行聯繫、邀約、收費或其他不明行為之情事，特此嚴正聲明如下：

三立電視及節目《超級夜總會》，不會以任何名義向民眾、店家、團體或個人收取費用、要求匯款、索取個資，亦不會私下進行任何形式之招商、合作或募款行為。

凡涉及節目錄影、演出邀請、合作洽談，皆由三立電視正式工作人員，透過公司官方聯絡方式進行，並具備完整製作流程與書面確認。

若民眾接獲可疑來電、訊息或邀約，請務必提高警覺，切勿輕信。如有疑慮，歡迎透過三立電視官方管道查證，以保障自身權益。

特此聲明，敬請各界留意，避免受騙。

三立電視

《超級夜總會》製作單位

（發布日期：2025年12月22日）

更多三立新聞網報導

北捷隨機攻擊陰影擴散！五月天、頑童開唱在即 盧秀燕宣布台中全城戒備

獨家／昔決裂15年終於破冰！Toro合體小村解心結並肩作戰「他」揭露真相

謝金燕34年前生死一瞬！致命車禍後遺症纏身 罕見認了：活著已萬幸

陳都靈公開現身2人平行攙扶「步伐異常慢」牙齒細節成焦點 真實狀態曝

