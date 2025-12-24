冒死也要逃兵役！烏克蘭役男爬高山逃兵 落腳羅馬尼亞批：無人要和平

編譯林浩博／綜合報導

烏克蘭抵抗俄羅斯侵略快要四年，但長年戰爭終究動搖了民心士氣，即便是高聳山脈都無法阻擋逃兵潮。

一名成功逃離烏克蘭的役男即直言，他花了5天跨越喀爾巴仟（Carpathian）山脈，就為了偷渡至鄰國羅馬尼亞。這些逃兵設備不全，卻要冒險翻越高山，有人因此凍傷截肢，更有人付出生命的代價。但那名成功逃役的男子直言，離開家鄉才有自由，因為不論美、俄、烏領導人，「沒人想要和平」。

喀爾巴仟山脈。高聳美麗，但惡劣天氣卻成了偷渡客的催命符。（圖／翻攝自X平台 @JohnnyTalkToYou）

「沒人想要和平」

廣告 廣告

烏克蘭男子平哈索夫（Viktor Pinkhasov）於23日接受CNN採訪，他稱自己所以冒險偷渡，是因為「想要離開、想要自由、想要生活」。

34歲的平哈索夫本來在首都基輔開計程車為生，但家鄉的生活已經糟到難以忍受。雖說自家總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）、美國總統川普、俄羅斯總統普丁，甚至歐洲的領袖，都提出了自己版本的和平方案，但平哈索夫認為，他們都並非真心實意。

人坐在羅馬尼亞邊境小鎮的咖啡館，平哈索夫直言不諱：「沒人想要和平。普丁不要、澤倫斯基不要，川普也不要。」

平哈索夫自述，他花了5天才越過了喀爾巴仟山脈，而他可是為此用了1個月準備。他一頭栽進導航APP與社群平台Telegram，從中尋找網友的經驗談與撇步。他囤積了數十條的能量棒，還有二手求生裝備。不過，在他旅程的最後一天，為免被烏克蘭的邊境警衛抓到，他將身上所有裝備丟棄山區，以便自己能全力朝邊界衝刺闖關。

像平哈索夫這樣的逃兵，CNN訪問到了6個。眼看俄羅斯擁有烏克蘭三倍的兵力優勢，戰爭又似乎遙遙無期，他們都不想死在戰場。《烏克蘭真理報》引用烏國檢察總長辦公室資料，指出截至今年9月，檢方已累計收到29萬起逃兵案件。根據烏克蘭的戒嚴法，所有23至60歲的役齡男性，不准踏出國境一步。

羅馬尼亞這邊的邊境巡邏警資料，也顯示自從2022年戰爭爆發，逾3萬烏克蘭男性非法入境。而據烏克蘭邊境巡邏警說法，至少2萬5千人在逃往羅馬尼亞途中，被他們攔截逮捕。

烏克蘭警方抓獲逃兵。四年的俄烏戰事，也搓磨了烏克蘭人的士氣，至少3萬烏克蘭人跨越邊境偷渡至羅馬尼亞。（圖／翻攝自X平台 @HavryshkoMarta）

死亡代價

從烏克蘭偷渡至羅馬尼亞，是一段危險又漫長的旅程。至少29人死於跨越邊境的旅途，他們不是死在山難，就是渡過兩國界河、蒂薩河（Tisa）時，不幸溺斃。

化名「狄馬」（Dima）的42歲工人告訴，在戰爭爆發初期就被徵召入伍。2022年4月，狄馬付錢給人蛇幫他逃出國，但對方並未提前警告他危險。狄馬回憶：「當我們爬至山頂，暴風雪襲來。只是走遠了1公尺，我們就看不到彼此。」

狄馬在零下低溫試圖攀越喀爾巴仟山，經過五天的迷航，他終於獲得羅馬尼亞山難小組的救援，但自己所有腳趾已凍傷壞死，必須截肢。狄馬說：「當我看到自己的腳時，我很震驚。每天都很痛，每分鐘、每秒鐘都感到痛。」

家有2個孩子的狄馬活了下來，但他的一名同伴卻凍死。山上天氣太過惡劣，同伴的屍體好幾週都搜索不到。狄馬直到獲救前都以為自己必死無疑。

「我在救人」

偷渡離開烏克蘭的廣告，在社群平台就能看到，毫不隱藏。一個名叫「阿爾特姆」（Artem）的TikTok帳號，就有4000人追蹤，上面宣傳花費1萬4千美元（約44萬台幣），就能偷偷把你送出國。

CNN記者假扮尋求偷渡的烏克蘭男子，與對方聯絡上。阿爾特姆稱，他是在拯救那些想活下去、想擁有未來的人，「我在幫助人，我在救人」。

據阿爾特姆所述，他會賄賂邊境巡邏警等政府人員，讓他們裝作不知情，這樣才能偷渡成功。他說一旦客戶離開了國境，他會以線上方式遠端指引。

阿爾特姆說道：「我們會把人直接運到邊界，他們只須走300至400公尺距離。」

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

馬克宏宣布將建新航母、樂見與普丁會面 停火協議美俄再次不同調

俄烏和談遙遙無期？邁阿密會談美稱具建設性 俄羅斯：無助於達成和平

俄烏戰爭和談 普丁準備與馬克宏對話

美國、俄羅斯「佛州對話」登場！澤倫斯基促美：對俄再多施加壓力

