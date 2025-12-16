冒死渡海 諾貝爾和平獎得主脊椎骨折

委內瑞拉反對派領袖馬查多(Maria Corina Machado)的發言人馬塞羅(Claudia Macero)15日表示，這位諾貝爾和平獎得主上週在逃離委內瑞拉前往挪威途中脊椎骨折。

馬查多先前曾說，她在前往奧斯陸領獎的航程中，擔心自己的性命安危。

挪威晚郵報(Aftenposten)報導，馬查多是在搭乘一艘小型漁船渡海時，在對抗驚濤駭浪時受傷。她已在烏勒瓦(Ulleval)的奧斯陸大學醫院(Oslo University Hospital)接受醫生檢查。

馬塞羅表示，馬查多脊椎骨折已獲證實，但目前除了晚郵報的內容之外，她不會透露更多訊息。

58歲的馬查多在11日凌晨抵達奧斯陸之後，曾在多個場合表示她想看醫生，但沒有提供任何醫療細節。

馬查多原本要出席10日在奧斯陸舉行的諾貝爾和平獎頒獎儀式，但她的行程延誤無法即時趕上。

根據法新社記者目擊，馬查多雖然骨折，但她仍在抵達下榻飯店後翻過圍欄向支持者致意。

馬查多指控委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)竊取了2024年7月的大選，她被禁止參加這項選舉。她的這項指控獲得國際社會的廣泛支持。

馬杜洛15日在電視節目中對馬查多受傷的報導做出質疑的回應，表示「馬查多骨折的是她的大腦和靈魂，因為她是惡魔—她恨委內瑞拉，她恨你們」。

自從挑戰馬杜洛政權後，馬查多從2024年8月就一直過著藏匿行蹤的生活。(編輯：陳士廉)

