《冒牌媽咪》田中美奈被童星融化 4度演母親原因曝光

田中美奈實在劇中飾演女主角波瑠「媽媽好友」沙友里。（圖／friDay影音提供）





日劇《冒牌媽咪》劇情進入白熱化，田中美奈實在劇中飾演女主角波瑠「媽媽好友」沙友里，對於童星池村碧彩在片場的私下舉動，直呼：「根本是天使」

日劇《冒牌媽咪》女主角波瑠和童星池村碧彩。（圖／friDay影音提供）

日劇《冒牌媽咪》女主角波瑠和童星池村碧彩。（圖／friDay影音提供）

飾演彩羽的童星池村碧彩在片場人氣極高，不只記得每位工作人員的名字，還能用暱稱與大家打招呼，田中透露：「有時我還沒記起來，小碧彩就已經先教我了」，稱讚童星池村碧彩「根本是天使」，田中笑說，萬聖節時小碧彩還穿著女巫裝送糖果，「我們還交換貼紙，她特地挑了她覺得適合我的款式送我，真的太感動了」。共演的波瑠也私下說：「我想參加她的成人禮跟婚禮」，足見小演員魅力十足，連資深演員都忍不住傾心。

廣告 廣告

田中美奈實第四次飾演母親角色，談到接演契機與角色準備，提到過去曾在補習班打過工，親眼見到家長比孩子更焦慮的景象，因此演出對孩子升學有極高期待的媽媽時特別有共鳴。「我還驚訝於深藍洋裝的種類那麼多，像絲襪不能太黑、鞋子不能太尖這些潛規則都是真的」。她也笑說，播出後許多媽媽朋友主動聯繫她，「說服裝好真實、故事太精彩」，對於能有熱烈反響感到開心。

《冒牌媽咪》由波瑠、川榮李奈飾演簽訂合約共同扶養一名女孩的兩位「契約媽媽」，劇中兩人個性截然不同，一位是高學歷、講究原則的職場女性，一位是直率又接地氣的單親媽媽，卻在育兒過程中逐漸找到彼此的位置。



【更多東森娛樂報導】

●許瑋甯首度談「被求婚」 愛上邱澤關鍵點：能走一輩子

●南韓資深男星南浦洞病逝！享壽81歲

●比粿王偷吃還誇張！女星「10年外遇3次」逼死老公

