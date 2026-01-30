冒牌警稱妳遭冒領保險金要逮人 女竟交出提款卡慘失近60萬元

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局一分局德高派出所於近日接獲轄內郵局通報有民眾疑遭到盜領，員警到場了解，1名黃姓女子起初不願透露實情、還持續以line與自稱警察的陳姓男子回報現場狀況。員警察覺案情不單純、不斷向黃女解釋常見詐騙手法，黃女才坦言這位「陳警」聯絡說在辦案，她有將提款卡交給對方，每天遭提領10萬元，已損失近60萬元。員警直呼有詐，才中止對方繼續從黃女帳戶裡提款。

黃女告訴一分局員警說，有1名自稱板橋警察的陳姓人士跟她聯絡說「有不明人士拿她的身分證與健保卡冒領醫療保險金」，這名陳警說要秘密調查辦案，才有機會引誘逮捕犯罪嫌疑人。

廣告 廣告

黃女說，這位陳警要求她解除郵局定存並面交郵局提款卡1張，黃女信以為真並交付提款卡給對方，後來其帳戶竟每天遭盜領10萬元，迄今已損失近60萬元。幸好郵局行員察覺有異常協助報警，警方到場確認後告知黃女這是「假檢警辦案」的詐騙手法，隨即中止詐騙集團繼續提領其帳戶存款，保住帳戶餘額近70萬元。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

錄音檔揭疑點！替代役男台64線遭運將丟包慘死 政大師長悲痛發聲

「快來！媽媽快死了」台中土風舞老師遭狂刺8刀 借手機訣別愛子

頂大生遭司機丟包台64線案 叫車平台Bolt發聲了

親中欺負台灣不忍了！「這國」龍蝦輸台腰斬

