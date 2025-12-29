冒用個資上網取消掛號害女同事無法看診 白目男下場出爐

甘姓男子冒用郭姓女同事個資上網取消郭女醫院掛號，侵害郭女就醫權益被判刑。(記者李立法攝)

〔記者李立法／屏東報導〕甘姓男子冒用郭姓女同事個資上網取消郭女醫院掛號登記，導致郭女到了醫院才發現掛號被取消無法看診，郭女懷疑個資遭盜用，遂報警處理，警方查出取消掛號的電腦IP位置，揪出惡稿郭女的甘男送辦，屏東地院依偽造準私文書罪判處甘男3個月徒刑，可易科罰金及上訴。

郭姓女子今年1月掛號高雄長庚醫院預約就診，當天到了醫院卻無法看診，因為她的掛號被取消，令郭女難以置信，郭女並未上網取消掛號，懷疑個資遭盜用，決定報警處理；警方根據取消掛號的電腦IP查到位置，原來是郭女的同事甘姓男子利用辦公室電腦上網，冒用郭女的個資登錄長庚醫院官網取消郭女掛號。

甘男事後坦承犯行，但郭女無法原諒甘男惡稿行徑；屏東地院審理後，認為甘男法治觀念薄弱，侵害郭女就醫權益，依偽造準私文書罪，判處甘男3個月徒刑，得易科罰金。

