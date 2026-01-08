冒用僑團名義誘拍軍裝照 林楚茵揭假社團疑蒐集國軍資料 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

近期網路上出現假冒僑團名義的文宣，徵求穿著軍裝的背影照片，並刻意將「投降」包裝為「反戰」，同時提供中國電子郵件信箱作為聯繫管道。立委林楚茵今（8）日指出，相關內容上週已由僑委會證實，並非美國加州洪門致公總堂發布，屬於假冒或「借殼上市」的操作手法。

林楚茵說，該文宣在她上週質詢後不但未下架，反而進行改版，甚至依照軍階高低標示不同價碼，顯示可能是新的滲透國軍手法。她質疑此舉目的在於蒐集國軍人員資料，並要求國防部說明是否已掌握相關狀況。

對此，國防部長顧立雄回應，中國對台滲透手法日趨多樣，國防部已透過國安聯防機制，協調調查局、刑事局等單位加強網路巡檢與追查。他也指出，國軍人員使用社群媒體已有相關規範，後續將持續加強宣導現役人員使用社群平台時的注意事項。

政治作戰局保防安全處處長簡熒宏表示，該案屬一次性帳號，目前已持續掌握後續動態並查驗其IP位置，研判對方意圖騙取國軍現役人員資料，再進一步進行吸收與利用。若有具體情資，將通報國安單位共同處理，並在國安局專案機制下推動相關作業。

林楚茵進揭露，該文宣來源為名為「靠北長官2026（知己知彼－大陸軍情）」的社團。她指出，雖然「靠北長官」類型社團眾多，但該社團表面上分享中國解放軍資訊，實際內容卻相當不單純。

林楚茵說，該社團標示地點在美國鳳凰城，管理員名單中出現疑似中國拼音命名，以及「Wanwan Gohome（灣灣回家）」等用語，貼文內容除宣傳解放軍與貿易戰論述外，還混入假借貸等資訊。

林楚茵也提問，面對假冒「靠北長官」社團進行滲透，除結合國安與偵查單位處理外，是否有更有效方式加以杜絕，並釐清是否已有官兵參與或發生機密外洩情形；若涉及境外節點，是否與國外機構合作追查。

國安局副局長簡華慶回應，國安局與友邦在情資交換上合作密切，針對利用國外網站與網址進行的操作，已有進行情資交流，國內部分也請相關偵查單位持續研析。林楚茵最後強調，必要時應主動揭露相關風險提醒社會與軍中提高警覺，避免官兵落入滲透陷阱。

照片來源：林楚茵辦公室

