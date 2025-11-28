冒用市長黃偉哲頭像傳假停課訊息 台南女高中生遭處分

司法院。（圖／報系資料照）

台南市李姓女高中生今年9月冒用台南市長黃偉哲的頭像，在社群媒體THREADS（脆）發文「台南明天 放！」的颱風假假訊息，引發議論，雖然李女供稱她是想放假，發文是開玩笑，事後警方依《社會秩序維護法》將李女函送台南地院裁罰。法官認為，李女散布放颱風假謠言，行為欠妥當，但她發文後，多名網友立即留言提醒或批評，難認閱聽者因受此不實資訊誤導而影響公共安寧，不構成《社維法》，裁定不罰。

今年9月，強烈颱風樺加沙靠近台灣，各界關注各縣市是否會宣布停班停課，台南市長黃偉哲9月22日凌晨在臉書及脆發文，有人盜用他的個人頭像，冒充身分在網路上散布「颱風停班停課」的不實訊息，警方22日上午傳喚涉案李姓女高中生到案說明。

李女供稱，她先前看過網友發布類似的文章，她因想放假，覺得好玩才發布這訊息，市長黃偉哲頭像是她發文前2、3分鐘使用GOOGLE搜尋，發文時才換上去，現已換掉，她承認是未經深思熟慮發文，沒有查證，只是單純開玩笑，有4、5個網友直接在貼文下方留言說這樣發文不妥，她就刪文。警詢後認為李女行為構成《社維法》「散佈謠言，影響公共之安寧」函送台南地院新市簡易庭裁罰。

法官認為，李女雖知該訊息為謠言，但考量她未成年，年輕識淺、智慮未周，且經網友提醒訊息內容不妥後已將訊息刪除，李女確實因思慮不周延出於玩笑及希望放假心態而發文，因此李女主觀上無影響公共秩序及安寧的故意。

此外，法官認為，網友已於李女發文下方留言指出其內容不實，可見閱聽者經由權責機關網路公告、新聞媒體報導等途徑，得以審視、判斷李女訊息內容是否真實可信，尚難認閱聽者會因李女的不實資訊誤導而達影響公共安寧之程度，雖然李女輕率發布不實停班課放假訊息，所為固欠妥當，但其行為尚不符合《社維法》違序構成要件，裁定不罰。

