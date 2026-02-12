冒用後援會臉書社團故意挑撥離間 陳亭妃報案：絕不縱容

〔記者蔡文居／台南報導〕最近臉書社團出現1個名為「陳亭妃─大台南後援會」社團，成員已多達1萬多人，社團內言論被網友指控都是黑粉，甚至挑撥離間陳亭妃與民進黨的關係。已獲民進黨台南市長提名參選的立委陳亭妃今天鄭重發表聲明澄清，「冒用陳亭妃後援會名稱的臉書社團並不是亭妃本人或團隊所經營管理的社團。」她已報案，以正視聽。

陳亭妃表示，此社團已經數次發布傷害陳亭妃的言論，不論是她本人或團隊都向臉書檢舉多次，臉書一樣不理不睬，一直無法下架此社團，現在又在粉絲社團故意散佈傷害陳宗彥的不實言論，真的惡質到了極點。她已向南市警第五分局報案，以正視聽。

陳亭妃表示，「我們一向尊重網路言論自由，但言論自由不等於可以無法無天地造謠抹黑，甚至惡意散佈不實訊息，尤其對於有目的傷害別人，我們絕不縱容，必將採取法律行動，追究到底。」

