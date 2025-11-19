冒用雄女制服拍片「改造乖乖牌成壞女孩」 校方提告了

高雄女中。（圖／翻攝自Google Maps）

高雄一名服飾店業者近日拍攝一支影片引發爭議，影片中一名穿著寫有高雄女中制服的女子，改造成「壞壞的女生」，讓不少雄女學生、校友直呼不舒服，要求盡速下架。不僅如此，校方昨（18）日也針對內容涉及冒用學生身分，到派出所報案提出違反商標法告訴，該名拍攝的26歲吳姓男子也已到案說明。

這支短片內容為一名男子在雄女校門口，找了一名寫有高雄女中制服的學生，指要把乖乖牌變成壞壞的女生，女子回應自己有個夢想是交「8＋9」男友，隨後女子則進入一家服飾店，進行改造，最後穿著低胸小背心現身。

但該影片引起不少雄女學生和校友反彈，有人回應：「身為雄女學生，看到這樣的廣告內容是感到不舒服」、「雄女校友不同意，少來蹭」、「已通知學務處處理，若您不戴著黑紅也是紅的心態發布作品，請盡速下架」。

該名發布者也在底下留言：「這支作品在於角色反差創意，並沒有意圖貶低任何學校或學生。」，他也提到：「後續在拍攝時，我們也會更謹慎處理制服與校名的呈現，避免造成不必要的誤解。創作本身並沒有踩踏或博眼球的本意，但我仍感謝你們願意提出意見，讓我們能從不同角度檢視內容。」

不過，校方也有進一步動作，新興分局自強所已接獲學校代表人至所提告，稱在網路上發現某網友穿著制服扮該校學生拍攝影片，認為內容涉及冒用學生身分，已提出違反商標法告訴，警方依規定受理，拍攝影片當事人26歲吳姓男子也已到案說明，全案訊後已函請高雄地檢署偵辦。

吳男昨晚也在IG發限動回應：「聽說脆上都是我，我能說什麼，該解釋我解釋，你們要提告的，我也不擔心，雄中雄女帥哥美女們辛苦了。」

