冒穿雄中、雄女制服拍改造片！服飾店網紅惹怒校方

[Newtalk新聞] 高雄服飾店吳姓網紅拍片，找人穿著高雄女中制服拍攝「乖乖牌變壞女生」的改造影片，不僅引起雄女學生不滿，校方更對吳姓網紅提告違反商標法。隨後網友更發現，吳姓網紅在1週前就以相同手法拍攝「雄中乖學生變89」影片，雄中今日指出，已要求對方撤文，但不會提告。

吳姓網紅3天前在IG上PO影片，內容為「改造雄女學生，你們給幾分！？」並找來路人假扮雄女學生，影片中更出現「因為妳這樣穿，應該雄中男生會很喜歡」、「可是我喜歡89」等帶有刻板印象的言論，引起雄女學生憤怒，認為這樣的影片可能會讓外界對學校產生不良觀感。

雄女校長指出，業者未經學校同意就穿上雄女校服拍攝，且影片內容的衣著和言談都不符合雄女人的形象，因此決定針對違反商標使用提出告訴。

事件爆發後，網友發現吳姓網紅上週就以相同手法在雄中進行拍攝，找來一名穿雄中制服的男子，表示要將對方改造成「89」。但網友紛紛點出影片漏洞「拜託不要拿這種笑話來糟蹋雄中好嗎」、「同學記得繡學號」、「支持雄中提告」。

高雄中學今日指出，該爭議影片未經高雄中學同意，即擅自冒用「雄中」名義拍攝，影片拍攝者並不理解雄中學生的多元自主性，僅呈現出拍攝者對雄中學生的刻板印象，難引發共鳴；學聯會已於第一時間要求撤文，雄中也已依法完成校安通報。

