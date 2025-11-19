冒穿雄女制服拍「改造片」！ 演員穿低胸小可愛 校方氣提告

服飾店拍宣傳影片，女演員穿上雄女制服，經過業者改造後，貼身造型和影片台詞，讓雄女學生炸鍋（圖／翻攝Threads_wbw565）

高雄一間服飾店業者，拍攝網路宣傳影片，卻讓演員穿上雄中、雄女制服，而其中女演員，從雄女制服換穿緊身造型，試圖博眼球，影片台詞也有刻板印象嫌疑，讓許多學生不滿，校方則立刻到警局提告違反商標法，至於服飾店業者向警方表示是創作，但隨後拍攝影片回嗆「不擔心提告」。

服飾店拍宣傳影片，女演員穿上雄女制服，經過業者改造後，貼身造型和影片台詞，讓雄女學生炸鍋（圖／翻攝Threads_wbw565）

服飾店業者在宣傳影片中宣稱要挑戰「把乖乖牌女生變成壞女生」，女演員穿上雄女制服後經過「改造」，換上小可愛和喇叭褲等貼身造型。影片中業者與演員的對話包含「因為妳這樣穿，應該雄中男生會很喜歡，可是我喜歡89」等帶有刻板印象的言論，這些內容讓雄女學生感到非常憤怒。有雄女學生表示，非學生卻穿著雄女校服，還說出帶有刻板印象的言論，看了讓人很生氣。另一位雄女學生則認為，這樣的影片可能會讓外界對學校產生不良觀感。

廣告 廣告

穿小可愛和喇叭褲，但博眼球的貼身造型和影片台詞，還說什麼喜歡89，讓雄女學生以及畢業學姊都氣炸了（圖／翻攝Threads_wbw565）

雄女校長鄭文儀強調，業者未經學校同意就穿上雄女校服拍攝，且影片內容的衣著和言談都不符合雄女人的形象，因此決定針對違反商標使用提出告訴。原來雄女的制服、校徽和書包都已註冊商標，校方因此決定採取法律行動。

除了雄女外，雄中也被同一家服飾店以類似方式拍攝影片。影片中演員穿著雄中制服，隨後被「改造」穿搭，這兩支影片都在網路上引發熱議。面對爭議，服飾店業者在社群平台發布限時動態回應，表示已做出解釋，並不擔心被提告，還對雄中雄女的學生說「辛苦了辛苦了辛苦了，讓你們打那麼多字」。

雄女制服、校徽和書包，通通都有註冊商標，因此校方不忍了，決定提告（圖／TVBS）

目前雄女已正式告業者違反商標法，而雄中方面則初步回應，雖然影片內容不及雄女影片那麼誇張，但支持雄女的做法，並表示將經過開會討論，決定是否也要採取法律行動。這起惡搞校服的事件，讓業者的「創作自由」與校園形象保護之間的界限受到社會關注。

更多 TVBS 報導

普發一萬當「1日店長」！ 豆乳雞送弱勢可獲「大善人」獎牌

寵物電動車爭議延燒！ 議員、業者隔空互槓開撕

越式洗髮按摩偷摸被抓包 色男瞎回「別間可以 以為你們也行」

獨／女控遭偷拍亮「道歉影片」稱未脅迫和解 男：為息事寧人

